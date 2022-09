Praia dos goianos, as areias, acampamentos e praças do Vale do Araguaia são palco de uma ação que une arte e sustentabilidade. Com apresentações, atividades e palestras com temática ecológica, o Estrelas do Araguaia retorna este mês com a segunda etapa de sua 19ª edição, recheado da participação de artistas que carregam em seus trabalhos a marca da goianidade. A abertura será neste sábado (3), com show de Marcelo Barra em Aruanã, e marca a estreia do cantor no projeto.



Até o dia 10 de setembro, os municípios de Aruanã, Itacaiú (Britânia), Nova Crixás (Bandeirantes) e Cidade de Goiás recebem uma programação gratuita, que promete homenagens e surpresas. Para o cantor e compositor Marcelo Barra, ter sido escalado como uma “estrela do Araguaia” desperta, inclusive, uma certa nostalgia. O artista que fez sucesso com a música Araguaia conta ao POPULAR a sua relação com o rio que marcou não só as rimas de suas canções, como também as linhas de sua história.



“A gente fez a nossa carreira musical muito em cima do Araguaia. A gente cantou o Araguaia em uma época muito diferente de hoje, com fogueiras, motorzinho que apagava às 10h da noite e barracas para as meninas dormirem antes”, relembra.



Resgatando os momentos em que tocava ao redor da fogueira, Barra promete um show ao estilo “pé na areia e violão” com um repertório que homenageia o lado romântico da paisagem do rio Araguaia. Meu Araguaia, Araguaia 1 e 2 e Rancho de Capim, são algumas das cinco músicas diretamente relacionadas com o rio que o cantor preparou para o show. A apresentação ainda conta com interpretações das músicas que marcaram época nas temporadas de praia do rio como Chalana, de Almir Sater, Viola no Paletó, de Paulo Diniz, e o samba Peço a Deus, de Caetano Veloso.



Nesta segunda etapa, o projeto contará com a voz de Maria Eugênia e show de Luiz Chaffin. Também estão entre as estrelas a cantora Cláudia Vieira, reconhecida em Goiás por suas interpretações de MPB, blues e jazz, assim como o percussionista e pesquisador de ritmos brasileiros Sérgio Pato. O músico e produtor cultural Aguinaldo Leão, conhecido como Front Júnior, e a ex-The Voice Grace Carvalho, compõem a escalação.



Por se tratar do Rio Araguaia, a proposta musical e artística anda ao lado a lado com a sustentabilidade e preservação ambiental. Durante o evento, um projeto de monitoramento de peixes irá acompanhar os movimentos da espécie conhecida popularmente como piraíba. O trabalho do Projeto Piraíba, que utiliza radiotransmissores, busca contribuir para a preservação do peixe no Rio Araguaia, além de colher dados sobre a pesca esportiva e artesanal.

Primeira fase

As apresentações culturais, musicais e educativas da primeira fase do Estrelas do Araguaia passaram pela Praia do Cavalo e Praça Municipal de Aruanã, além dos acampamentos Jaburu, Tá Danado, Fubreka, Rabo de Arraia Turma 1 e 2, Ilha do Sol, Boa Virada, Mundão Bão, Rancho dos Bakanas, Felicidade, Tadeu Bastos e Itacaiu.

A programação contou com shows, artistas, escritores, poetas e músicos goianos, recreação para crianças voltada à temática ambiental, esporte e distribuição de brindes. Dentre as atrações da primeira fase do projeto Estrelas do Araguaia, se apresentaram os cantores Edu Moraes, Bruno Felix, Pedro Pessoa e Ricardo Paniago. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

Programação

3 de setembro - Marcelo Barra ( Aruanã)

4 e 5 de setembro - Maria Eugênia (Aruanã)

6 e 7 de setembro - Cláudia Vieira (Itacaiu)

9 e 10 de setembro - Grace Carvalho (Bandeirantes)

10 de setembro – Marcelo Barra (Cidade de Goiás)

SERVIÇO

Projeto Estrelas do Araguaia

Quando: Entre 2 e 10 de setembro

Locais: Aruanã, Itacaiu, Cidade de Goiás e Bandeirantes

Valor: Gratuito