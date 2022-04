Formação de jovens leitores, acesso a mais de mais de 2 mil títulos de diversos estilos literários e incentivo à leitura de obras escritas por autores nacionais. Essas são algumas das premissas do projeto Livros nas Praças, um ônibus que funciona como biblioteca itinerante que circula periodicamente Brasil afora e que chega a Goiânia nesta segunda-feira (11/4). A biblioteca fica estacionada até sexta-feira na Ilha da Galhofa, no Setor Pedro Ludovico, quando segue para Aparecida de Goiânia.

A ideia é que os livros do acervo do projeto sejam emprestados de forma gratuita aos moradores de localidades que não têm fácil acesso a uma biblioteca pública, a fim de garantir o acesso à diversidade de informação. “Para o empréstimo, o visitante apresenta identidade e comprovante de residência, coletamos seus dados e pronto: já está liberado para pegar até dois livros emprestados e levar para casa”, explica Fabiana Santos, uma das coordenadoras do projeto.

A biblioteca atende os moradores de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Se a pessoa não quiser levar emprestado, é possível realizar a leitura no local. O projeto está em seu décimo ano de atividade, já visitou 12 estados brasileiros e atendeu mais de 370.000 leitores. O Livros nas Praças recebe doações nas cidades que visita e tem uma bibliotecária responsável pela organização do acervo. O projeto é idealizado pela Korporativa: Marketing Cultural, Social e Ambiental, do Rio de Janeiro.

Para trazer a iniciativa para Goiás, o curso de Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) cadastrou uma ação de extensão do Libris - Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. “O Libris é um trabalho acadêmico de caráter formativo, e é a partir dele que atendemos a comunidade e formamos nossos alunos nessa área específica do livro infantil, das práticas leitoras e da literatura como projeto de arte”, comenta a professora Maria das Graças Monteiro Castro, coordenadora do laboratório.

Ela conta que o convite para acompanhar o Livros nas Praças foi de encontro às principais premissas do projeto da universidade. “Achamos de extrema importância colocar Goiânia no calendário de um projeto que contribui tanto para a população. Entendemos a biblioteca como equipamento social necessário para a formação e que é pouco presente na vida do cidadão brasileiro”, diz.



Histórias Possíveis de Clarice

Para inaugurar a presença do Livros nas Praças na capital, a Cia. Ju Cata-Histórias apresenta o espetáculo Histórias Possíveis de Clarice nesta segunda-feira (11), às 10 horas, na Ilha da Galhofa, que integra a Oficina Cultural Geppetto. Na montagem, os artistas Juliana Mado e Vinícius Bolivar encenam histórias inspiradas em contos de Clarice Lispector entremeadas por música e brincadeiras.



“Propus esse espetáculo por ser uma autora bem representativa da nossa literatura. Além disso, gosto muito de pegar obras que não são voltadas para crianças e adaptar para uma linguagem mais acessível”, comenta Juliana. As histórias escolhidas para a encenação são Macacos, Felicidade Clandestina e A Quinta Estória.



Além de promover o acesso às bibliotecas, a professora Maria das Graças Monteiro Castro comenta que é preciso haver uma qualificação do acesso ao acervo disponível através de atividades literárias integradoras e lúdicas, como o projeto faz ao convidar outras expressões de arte para somar. “E esse projeto se torna ainda mais especial por conta da Gepetto, que acompanho há cerca de 30 anos e que sempre promove parcerias de políticas públicas de interesses formativos, culturais e educacionais”, comenta.



Já no dia 18 de abril, segunda-feira da próxima semana, quem participa do lançamento do Livros nas Praças em Aparecida de Goiânia é a Cia. Nu Escuro, apresentando o espetáculo Plural em frente ao CEU das Artes Orlando Alves Carneiro, na Cidade Vera Cruz. A companhia teatral abre um baú de recordações na montagem a partir de relatos de seus familiares, mesclando o real e a ficção para contar as histórias de uma parcela de mulheres que migraram, principalmente, de Minas para Goiás na promessa de melhoria de vida.



A peça combina a interação entre atores e bonecos confeccionados de tricô e de crochê. Projeções de imagens são sobrepostas ao cenário, aos bonecos e aos atores/manipuladores, de forma a criar texturas e efeitos que dialogam com a cena. A apresentação está marcada para às 10 horas. A biblioteca volante Livros nas Praças fica no CEU das Artes Orlando Alves Carneiro até a sexta-feira (22).



SERVIÇO

Projeto Livros nas Praças

Quando: de 11 a 15 de abril

Horário: 10 às 16 horas

Espetáculo de abertura: Histórias Possíveis De Clarice (11/4, às 10 horas)

Entrada: gratuita