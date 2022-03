Com o intuito de proporcionar uma vivência artística com mulheres do Setor Pedro Ludovico, se inicia neste sábado (5/3) o Projeto Macambiras, na Oficina Cultural Geppetto. Em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), o projeto irá oferecer uma oficina de práticas poéticas e pedagógicas das Artes da Cena.

Realizada durantes os sábados de março e abril, a oficina possui como temáticas questões como nossas narrativas de vida, dramaturgias do corpo, sabedorias ancestrais, autocuidado e sororidade. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Projeto Macambiras estreia oficina para mulheres do Setor Pedro Ludovico

Quando: aos sábados (05, 12, 19 e 26/03; 02 e 09/04)

Horário: 9h30 às 11h

Local: Oficina Cultural Geppetto

Endereço: Rua 1013, Quadra 39, Lote 11, 467 - St. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-260

Mais informações: (62) 98108-4652