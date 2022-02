Não há uma vez sequer que a produtora Regina Perri passe pela Avenida República do Líbano, no Setor Oeste, e não se lembre com carinho e saudade dos tempos da Jump Dance Club. A lendária boate fez história em Goiânia entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, marcou época e criou um movimento da noite alternativa que ecoa quase duas décadas depois. O club é o protagonista do projeto Jump Expo Art Show 2022, que começa nesta quinta-feira (24), na 588 Art Show Galeria.

“Posso sentir ainda hoje o burburinho das vozes, da música, as luzes, todo o glamour das drags. Foi um momento muito especial na noite de Goiania”, adianta Regina, a responsável por colocar a Jump nos eixos. Em um momento em que boates e casas noturnas eram subdivididas em guetos, a produtora lançou um espaço que envolvia diversos grupos sociais sem definir público ou programação. “Dava show de drag, havia a cena clubber, mas também tinha show de rock, declamação de poesia, discotecagem com DJs de todo País”, explica.

É em ode à Jump que o gestor da 588 Art Show Galeria, Rodrigo Lima, criou o projeto que reúne exposição de fotografias do acervo da boate, lives com debates sobre artistas e performatividade de gênero, literatura e políticas afirmativas, além de oficinas de criação drag queen. A comediante e madrinha do projeto Nany People, por exemplo, vai compartilhar relatos de suas trajetórias, além de debater questões de diversidade.

“Quero mostrar que momentos de alegrias, amizades, lazer, entretenimento noturno em Goiânia podem ser memorizados, eternizados e podem estar a mostra dentro de uma galeria de arte, dentro de espaços de cultura na cidade”, comenta Rodrigo. Toda a programação do projeto é gratuita e tem apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

Glamour

Na mesma frequência de outras casas noturnas que bombavam em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a boate de Regina fez escola ao atrair públicos mistos em um espaço alternativo. Como Jump, o local funcionou até 2008, até se transformar em Ziggy Box e, depois, na Total Flex, que encerrou expediente em 2014. A ex-empresária até tentou resgatar o espaço em 2019, mas foi breve e, hoje, o local se tornou um estacionamento.

“A noite se transformou ao longo dos anos e muito do glamour daqueles tempos ficou no passado. No fim, já não era mais como antes, mas a Jump fez história e impulsionou diversos movimentos culturais na cidade”, salienta Regina. Com um espaço físico menor e mais moderno que remetia aos inferninhos paulistanos, a Jump se alinhava a um momento booming mundial da diversidade: música, moda, arte, cultura e entretenimento em um único espaço.

Na época, a boate inaugurou a nova era na noite de Goiânia e abrigou, patrocinou e exibiu diversos artistas da cena cultural goiana, além de receber nomes como Nany People, que participa do Jump Expo Art, assim como Rogéria, Vera Fischer e uma gama de artistas e shows contratados. Além das apresentações, o carro-chefe da casa era a música, embalada por DJs como Felipe Venâncio, Mauro Borges e Zé Pedro.

“A Jump Dance Club ficou conhecida nacional e internacionalmente por realizar a verdadeira inclusão social de diversidade, raça e gênero”, comenta Regina. Com um misto de ousadia e experimento, o club serviu de escola para que outras boates e inferninhos do Centro-Oeste pudessem acontecer, caso do Metrópolis e da Roxy Pub, por exemplo. “Havia uma confluência de artistas e uma inclusão social em uma área nobre que a cidade não havia experimentado ainda. Hoje a Jump reverbera sob diversas formas”, destaca.





PROGRAMAÇÃO

Jump Expo Art Show 2022



Quinta-feira (24/2)

20h: Live com Condessa Valéria Vaz sobre performatividade de gênero.

21h: Parte I da Oficina “Sou uma Queen”, com Victor Baliane

Transmissão ao vivo no canal do YouTube da 588 Galeria Art Show



Sexta-feira (25/2)

20h: Mesa online “voz e visibilidade do gênero na arte”, com Larissa Mundim, Alexandre Augusto e mediação de Regina Perri

21h: Parte II da Oficina “Sou uma Queen”, com Victor Baliane

Transmissão ao vivo no canal do YouTube da 588 Galeria Art Show



Sábado (26/2)

18h: Mesa sobre diversidade e gênero com a atriz e comediante Nany People e com a Secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, Dra. Cristina Lopes. Mediação de Regina Perri.

Performance com a Top Drag Morgana Voguel

Spot Cênico com Victor Baliane

Transmissão ao vivo de vídeo sobre o processo da exposição e suas etapas

Abertura da exposição com visitação monitorada por Regina Perri

Transmissão ao vivo no canal do YouTube



Local: 588 Art Show Galeria, Rua C-167 Qd. 588 N°58 Lt.11 - Jardim América.

Toda a programação é gratuita

Informações: 32590939