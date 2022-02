Costelinha suína com feijão tropeiro, pamonha do galego e galinhada, além de pudim de pequi e sorvete de cachaça, são alguns pratos da comida goiana revisitados no Paiol Bar e Cozinha (@paiolbarecozinha). A casa foi recentemente inaugurada no anexo da Praça de Alimentação do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia.

Com o slogan “Água que passarinho não bebe, eu bebo”, o Paiol tem como foco comida de boteco e comida goiana raiz. A ideia é resgatar, com elegância, a essência dos botecos tradicionais.

A arquitetura do espaço foi assinada por William Hanna. No cardápio, as estrelas principais são os tira-gostos em porções individuais, possibilitando o cliente a degustar vários tipos de delícias da casa.

“Idealizei o Paiol Bar e Cozinha focado na comida de boteco, simples e sem pretensão de ser chique, mas servida com qualidade e fartura", explica o empresário Hugo Antonio Gonçalves De Oliveira, que também é sócio do Caseratto Bar e Restaurante. O bar funciona de segunda a sexta, 17h às 01h, sábado, das 11h à 01h, e domingos e feriados, das 11h às 23 horas.