Dos Emirados Árabes aos palcos de Goiânia, a Quasar Cia. de Dança retorna a capital com programação artística para os meses de maio e junho. O grupo de dança contemporânea inicia a agenda cultural com a divulgação do documentário ‘Avá Canoeiro – A teia do povo invisível’, nesta quinta-feira (19/5). Após temporada no exterior, o retorno aos palcos da capital está marcado para o dia 27 de maio, além de outras atividades que seguem ao longo do mês seguinte.

Dirigido pela jornalista Mara Moreira, ‘Avá Canoeiro – A teia do povo invisível’ registra as mudanças sofridas por um povo indígena que chegou a ser composto por três mil pessoas, em 1760, e foi reduzido a dois pequenos grupos familiares no início dos anos 2000. O longa-metragem tem a participação especial da Quasar Cia. de Dança, e será transmitido pelo canal do YouTube da companhia, nesta quinta-feira, às 20h.

No dia 27 de maio, a companhia apresentará o espetáculo ‘Estou Sem Silêncio’, no Teatro Goiânia, às 20h. Segundo o coreógrafo Henrique Rodovalho, a proposta é tratar o universo feminino, de críticas e autocríticas sobre o comportamento das mulheres até a violência em que elas são submetidas. Em diálogo constante com o elenco ao longo de todo processo produtivo, o resultado da obra consegue expressar não só a realidade enfrentada por todas, mas a experiência individual de cada bailarina. “Tem muito de cada uma nesse espetáculo”, diz.

Os ingressos do espetáculo podem ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br. A doação de 1 kg de alimento não perecível dá direito à meia-entrada. Os alimentos arrecadados serão doados para o projeto “Adote a Arte”, criado pelo músico Xexéu para ajudar a classe artística, impactada pelas consequências da pandemia da Covid-19. A meia-entrada está no valor de R$ 30, e a inteira, R$ 60.

Em junho, a companhia completa a programação com transmissões on-line. Na terça-feira (14/6), a pedido do público da Quasar, será exibido no YouTube o espetáculo ‘Tão Próximo’, que estreou em 2010. A peça artística trata sobre os limites entre proximidade e o assédio. “Eu parti do princípio do excesso de proximidade e o que isso de alguma forma pode interferir, seja de forma física ou emocional”, explica o coreógrafo Henrique Rodovalho, criador da obra. Este projeto conta com recursos da Lei Aldir Blanc e é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, por meio do Governo de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.



A Quasar também organiza um novo trabalho, previsto para os dias 29 e 30 de junho, no Teatro Goiânia, em que reunirá no palco dançarinos profissionais e pessoas com deficiência física ou mental, na peça ‘Carinhosamente Juntos’. “O interessante do espetáculo”, explica Henrique Rodovalho, “é como que a partir da diversidade, das diferenças é possível fazer algo tão produtivo, enriquecedor e belo”.

Ida a Dubai

No mês de março, a Cia de dança goiana participou da programação do Pavilhão Brasil na Dubai 2020 World Expo, ao apresentar, ao lado da a Cia. K, de São Paulo, o espetáculo ‘A Lenda das Cataratas'. A obra contou com uma megaprodução, e ficou em cartaz entre os dias 20 e 31 de março. O convite para a apresentação partiu da Itaipu Binacional.

Em homenagem às águas doces brasileiras, a peça artística resgatou uma lenda do amor proibido entre os indígenas Naipi e Tarobá, e a luta do casal contra o Mboi, o deus em forma de serpente gigante. Como viagança, Mboi abriu uma enorme fenda na terra, deixando transbordar as águas que compõem as Cataratas do Iguaçu, famoso conjunto de quedas d'água situado na divisa do Brasil com a Argentina. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Programação cultural da Quasar Cia. de Dança

Exibição do documentário ‘Avá Canoeiro – A teia do povo invisível’

Quando: 19/05 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: canal do YouTube https://www.youtube.com/channel/UCLnPzsMlR_fZ_FMc5y55B2g

Espetáculo ‘Estou Sem Silêncio’

Quando: 27/5 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia

Endereço: Rua 23, 252, St. Central

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

