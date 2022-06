Quatro mulheres sobem ao palco para expor uma gama de sentimentos comuns ao cotidiano de quem ama, sofre, perdoa, ri e chora. A Quasar Cia. de Dança volta a apresentar o espetáculo Estou Sem Silêncio nesta sexta-feira (10), às 20 horas, no Teatro Goiânia. Os ingressos estão sendo vendidos no valor promocional de R$ 30 para quem fizer a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Inicialmente prevista para o dia 27 de maio, a apresentação precisou ser adiada após uma das bailarinas do elenco testar positivo para Covid-19 naquela mesma semana. “Para muitas empresas, a ausência de um funcionário que precisa tirar 15 dias de licença não muda a rotina. Mas para nós, artistas, muda tudo”, comenta Vera Bicalho, diretora-geral da companhia, que esclareceu não possuir elenco substituto para que a data inicial pudesse ser mantida.

Estou Sem Silêncio foi criado em 2019 e tem coreografia de Henrique Rodovalho. A aposta é de um formato reduzido, com apenas quatro bailarinas no palco e discussões relacionadas às questões de gênero, com a figura da mulher como elemento central.

Aqui, quem quebra o silêncio é o corpo, por meio dos movimentos das bailarinas Thaís Kuawe, Jacky Leal, Gabriela Leite e Marcella Landeiro, que se sobrepõem à iluminação e se embalam pela trilha sonora eletrônica, pelo bolero de Ray Conniff e pelas vozes de cantoras contemporâneas da MPB, como Tulipa Ruiz, Céu e a goiana Grace Carvalho. “A dança e o corpo também podem se expressar e falar de empoderamento, de direitos, de opressão e de retornos”, observa a diretora.

A estreia da obra em 2019 marcou um período importante para a companhia de dança. Após a paralisação das atividades em 2016 e o retorno quase três anos depois sem patrocínios, a Quasar passou por mudanças estruturais para seguir realizando o trabalho que completou 34 anos em fevereiro de 2022. “Fizemos o espetáculo com elenco menor para facilitar a circulação em mais espaços, mas com a mesma qualidade de trabalho, apurado tecnicamente e de temática bastante atual”, comenta Vera.

Retomada

A apresentação de sexta-feira (10) integra um projeto que começou no dia 19 de maio com a exibição do documentário Avá Canoeiro - A Teia do Povo Invisível, de Mara Moreira, por meio de transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da companhia. A programação on-line segue no mês de junho, com exibição do espetáculo Tão Próximo no dia 14, às 20 horas, também pelo canal da Quasar no YouTube. Já no dia 23, elenco e direção se reúnem para um bate-papo sobre o trabalho da companhia em meio às adaptações, perdas, ganhos e consequências do período pandêmico.

A pandemia paralisou as atividades da Quasar meses após a estreia de Estou Sem Silêncio, espetáculo que volta a circular após uma temporada da companhia em Dubai, nos Emirados Árabes. “O projeto estava previsto para 2020 e ficou dois anos parado. Retomamos todas as atividades recentemente e de um jeito bem substancioso, com muitas coisas acontecendo, como a montagem inédita para a Itaipu Binacional (que convidou a companhia para integrar a programação da Dubai 2020 World Expo)”, comenta Vera Bicalho. O espetáculo A Lenda das Cataratas foi apresentado nos Emirados Árabes junto com a Cia. K entre os dias 20 e 31 de março.

“Logo em seguida, de volta ao Brasil, a gente já retomou as atividades do espetáculo presencial, contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de 2018, que associamos a outro projeto via Lei Aldir Blanc, que veio dar subsídio e maior dignidade para os artistas com atividades on-line”, comenta Vera Bicalho. A Quasar também está em processo de produção da nova montagem, Carinhosamente Juntos, prevista para 29 e 30 de junho, que reunirá no palco do Teatro Goiânia dançarinos profissionais e pessoas com deficiência.