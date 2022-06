O espetáculo Queen Experience In Concert, que presta tributo à banda de rock Queen, será apresentado em sessão única em Goiânia, no dia 15 de julho, às 21h30, no Teatro Rio Vermelho. Os ingressos já estão à venda nos valores de R$ 70 a R$ 220, com opções de meia-entrada e ingresso solidário, mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis ou agasalho/cobertor em bom estado de conversação.

O musical conta com orquestra, maestro, banda ao vivo e mais de 25 integrantes no palco, que homenageiam e relembram Freddie Mercury juntamente com John Deacon, Brian May e Roger Taylor. O show já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, além do Chile, Argentina e Uruguai, e já foi visto por mais de 250 mil pessoas.

No repertório estão sucessos que marcaram a carreira da banda, como Don't Stop me Now, Killer Queen e Under Pressure. A banda Queen Experience é integrante do projeto Queen Experience in Concert, idealizado em 2018. É formada pelo vocalista André Abreu, Danilo Toledo (guitarra), Fábio del Popolo (baixo) e Guga Teixeira (bateria). Unindo o rock´n roll com a música sinfônica, o espetáculo conta com direção musical do maestro Eduardo Pereira.

SERVIÇO

“Queen Experience In Concert”

Quando: 15 de Julho

Horário: 21h30

Local: Teatro Rio Vermelho

Ingressos: no site www.furandoafila.com.br, nas Óticas Diniz ou na bilheteria do Teatro Rio Vermelho, no dia do evento.