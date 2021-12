O Tatu Bola, Alameda Cel. Eugênio Jardim, no setor Marista, preparou uma programação especial para o Réveillon com muita música boa e um open bar premium. O line up da noite será com a DJ Tati Junqueira, junto ao cantor Marlon Júnior.



O Tatu é opção perfeita para quem for passar a virada de ano em Goiânia e os ingressos podem ser comprados no site ingresse.com.



Serviço: Réveillon no Tatu Bola Goiânia

Data: 31 de Dezembro

Horário: À partir das 21h

Encerramento: Às 05h

Apresentação da DJ Taty Junqueira e Maron Júnior Mineiro

Open Bar Premium (Vodka Absolut, Gin Beefeater, Whisly Ballantines, Energético Redbull, Cervejas, Gin Tônica, Água, Refrigerantes e Sucos Naturais)

Local: Tatu Bola Bar Goiânia: Alameda Cel. Eugênio Jardim, no setor Marista.

Informações pelo site www.ingresse.com/reveillon-tatubolagoiania