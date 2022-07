A rapper Cynthia Luz e a banda Charlie Brown Jr. são atrações do Cerrado Rock Festival, que chega à Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) no dia 20 de agosto. Os ingressos já estão à venda de forma virtual e custam entre R$ 60 e R$ 160. O perfil do festival no Instagram (@cerradorockfestival) está promovendo o concurso Rock Up para selecionar uma banda local para integrar o line up.

Voz feminina que integra a cena do rap brasileiro há mais de dez anos, Cynthia Luz já fez parcerias com nomes como Drik Barbosa, Projota, Gabriel O Pensador, Rael, Marcelo Falcão, Zeca Baleiro e Froid. Ela também já participou do projeto Poesia Acústica e conta com quatro álbuns de estúdio gravados.

Já a banda Charlie Brown Jr. retorna aos palcos após nove anos de hiato com a turnê comemorativa de 30 anos. O grupo conta com os guitarristas Marcão Britto e Thiago Castanho, membros fundadores da banda que também celebra os 25 anos do primeiro álbum de sucesso, Transpiração Contínua e Prolongada, que conta com as faixas O Coro Vai Comê, Proibida Pra Mim e Aquela Paz. O disco foi responsável por levar o CBJR, na época com Chorão no vocal e Champignon no baixo, vocal e beatbox e Renato Pelado na bateria, além de Marcão e Thiago.

O show promete ser uma viagem no tempo, com sucessos como Zóio de Lula, Só os Loucos Sabem, Papo Reto e Céu Azul no repertório. A banda será formada ainda por músicos que fizeram parte da trajetória do CRBJ, com Heitor Gomes no baixo e a presença de dois bateristas no palco, Bruno Graveto e Pinguim Ruas. Quem assume o vocal é Egypcio, que esteve à frente da banda Tihuana por 18 anos.

Serviço

Cerrado Rock Festival apresenta Cynthia Luz e Charlie Brown Jr.

Data: 20 de agosto de 2022

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: de R$ 60 a R$ 160 via site UaiVou

Informações: @cerradorockfestival