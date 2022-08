Para além de conferir a exposição de obras de arte, o público poderá acompanhar o processo de criação delas no projeto ACASAS: Territórios Compartilhados, que volta a Goiânia entre os dias 4 e 14 de agosto. Participam 11 jovens artistas de Goiânia, Salvador e do Distrito Federal, que irão apresentar suas criações em duas mostras, 'Abrecaminhos' e 'Saideira', além de publicar os processos no perfil do Instagram do projeto (@nascasas). As visitações serão gratuitas.

Desses 11 participantes, seis deles são os chamados "artistas provocadores", que recebem os outros integrantes da residência e os provoca a elaborar novas obras. Os anfitriões desta edição são Ambar Moura (GO) Ana Reis (GO), Iago Araújo (GO), Maria Tuti Luisão (BA), Thulio Guzman (BA) e Gilson Plano (GO), que recebem os artistas residentes Angel Eleonor Borges (GO), Céu Ferreira Barbosa (GO), Francisco Rio (DF), Lila Deva (BA), Karl Araújo (GO) e Venâncio Cruz (GO), que foram escolhidos por meio de processo seletivo.

O evento nasceu em Salvador e já esteve em Goiânia em 2015, em formato de mostra. Agora, a proposta é de uma residência artística: os artistas convivem e criam juntos ao longo de dez dias na mesma casa, que terá o endereço divulgado para o público dois dias antes das exposições.

A escolha de uma casa para receber o projeto representa a ressignificação de espaços tradicionais que realizam mostras de arte e apresentações artísticas, como galerias e teatros. Além disso, o projeto propõe a criação de uma rede de artistas de diferentes linguagens, promovendo trocas de conhecimento e produções.

SERVIÇO

Residência ACASAS: Territórios Compartilhados

Quando: de 4 a 14 de agosto de 2022

Onde: Goiânia, Goiás

Instagram: @nascasas