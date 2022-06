Roupas caipiras, músicas tradicionais, passos de danças bem coreografados, bandeirinhas e muita animação. O mês de junho é marcado pelos festejos juninos - a festa é marcada por comidas e bebidas típicas, fogueiras e uma forte piedade popular a Santo Antônio, São João e São Pedro. Faltando menos de um mês para o encerramento das apresentações, as juninas já estão em contagem regressiva, com coreografias ensaiadas e na reta final das preparações.

Uma delas é o Arraiá Anhanguera que retorna ao formato presencial depois de dois anos restrito às telas. Com quadrilhas, comidas típicas e shows musicais, de sexta-feira a domingo (24 a 26/6), a tradicional festa junina acontece no Sesi Multiparque, em Goiânia, a partir das 18h.

Os ingressos já estão disponíveis no site do Sesi Goiás - o valor da entrada inteira é R$40, e a meia solidária, R$20, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Já no site minhaentrada.com.br, é possível adquirir o combo de R$50 que inclui ingresso, estacionamento e copo personalizado. Além disso, a TV Anhanguera irá disponibilizar 1 mil entradas gratuitas para cada dia do evento. Para adquirir uma, basta doar 2kg de alimento não perecível na sede do Grupo Jaime Câmara, no setor Serrinha, em Goiânia.

No decorrer dos dias, o público poderá ver apresentações de quadrilhas juninas e artistas musicais, como a cantora e jornalista Maíra Lemos, a dupla sertaneja Victor e Lucca e a banda de forró Zabumba Beach. Maíra Lemos cantará um tributo a Gonzagão.

Grande Arraial de Goiânia

Depois de dois anos de hiato devido a pandemia da Covid-19, o tradicional Arraial de Goiânia realiza nos dias 24, 25 e 26 de junho, na Praça Ferroviária, a sua 19ª edição. Além das barracas de comida típica e intervenções artísticas, 14 grupos juninos irão participar da competição estadual que pretende escolher as melhores quadrilhas da região.

Com as restrições sanitárias, as apresentações foram realizadas de forma remota pela Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás nos últimos anos. Ao jornal O Popular, o presidente da federação, Alex Gontijo, comenta que, com o retorno dos arraiás, será possível preservar essa tradição na cidade. “Mostrar para Goiânia as nossas quadrilhas na atividade de novo é muito prazeroso, é muito satisfatório”, diz.

As apresentações começam a partir das 21h desta sexta-feira (24) com o grupo Explosão do Cerrado, seguida das quadrilhas Mandacaru, Fogo de Palha e Balancê do Cerrado. Já no sábado (25/6), será a vez do Grupo Viva, Luar do Sertão, Renascer e Tradição e Ritmo puxarem a festança a partir das 20h. O último dia do arraial, no domingo, terá apresentação dos grupos Aconchego, Tradição, Filhos do Sertão, Arriba Saia, Flor do Cerrado e Arrasta Pé, a partir das 19h30.

Evento beneficente

Com quadrilha, comidas típicas, roupas coloridas e apresentações diversas, o Grupo Anjos promove nesta quinta-feira (23/6) o Arraiá dos Anjos, uma festa junina beneficente, a partir das 17h na Big Box Crossfit, em Goiânia. Os ingressos já estão à venda por apenas R$10. A cada valor arrecadado serão revertidos em cestas básicas e distribuídas para pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade.

O evento é uma iniciativa para contribuir por meio da solidariedade e os ingressos podem ser adquiridos pelo número (62) 9 9610-8160.

Jardim Guanabara

Realizado na paróquia Jesus Bom Pastor do Jardim Guanabara, o Arraiá Bom Pastor acontecerá no dia 23 de junho, a partir das 19h, no salão da igreja. A programação é de muita dança, músicas e comidinhas típicas, além de shows que serão realizados pelos fiéis da igreja.

Ao estilo de samba

Com samba e forró, o Shopping Cerrado oferece o Arraiá Cerrado nesta quinta-feira (23/6), a partir das 18h. As apresentações previstas da noite são de Lucas e Os Caras, além disso, o público poderá acompanhar de forma gratuita as apresentações das quadrilhas dos alunos do projeto Cerrado em Movimento e também uma quadrilha improvisada.

Além das comidas típicas, com destaque para a canjica que é bem famosa, o cachorro-quente e os doces. O cardápio conta ainda com pamonha, caldo, chica doida, arroz doce e maçã do amor.

Já na sexta-feira (24/6), o arraiá será promovido pelo Colégio Atlanta, a partir das 19h. A apresentação terá diversão para todo o público, como apresentações de danças, pescaria, pula-pula, touro mecânico e comidas tradicionais da época junina. Os ingressos individuais poderão ser adquiridos pelo valor de R$20.

Viva São João

A primeira edição da Festa Junina da Associação Médica de Goiás (AMG) promete uma festa pra lá de boa no dia 24 de junho, na Villa Cavalcare, com muita música, comida e bebida à vontade a partir das 20 horas. No dia dedicado a São João, haverá a gravação do Festejo Sertanejo, com apresentação de médicos artistas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.festajuninaamg.com.br, no valor de R$150. Crianças de até 10 anos não pagam.

Esquenta Arraiá

O Um Retetê, retoma a programação junina neste sábado (25/6), com diversas barraquinhas de comidas típicas, decoração e shows de forró. O evento vai acontecer dentro do RTT com extensão pra Rua 1132 - Setor Marista, a partir das 19h. Os ingressos com ingressos a partir de R$20 + taxa do site, que podem ser adquiridos pela bilheteria digital. (www.bilheteriadigital.com/arraia-do-rtt-25-de-junho) .

Além disso, a programação ainda conta com shows dos DJs Tomate, Jomas e Buyu e da Dona Flora - que garante animar a noite de sábado.