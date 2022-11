Uma noite dedicada aos ritmos latinos agita o Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quinta-feira (1º). O projeto Latinidad, comandado pelos DJs Thiago Jesus e Múcio Guimarães, promete muita diversão para quem não abre mão de uma balada dançante.

As apresentações começam às 20 horas com forró para dançar agarradinho, samba, cumbia, salsa e merengue no repertório do DJs, que são estudiosos da black music, do soul, jazz, brasilidades e ritmos latinos. A casa abre às 19 horas com a visitação gratuita para a mostra em cartaz na galeria, Ancestralidade Dourada, dos artistas Ju e João.



SERVIÇO

Latinidad com os DJs Múcio Guimarães e Thiago Jesus

Data: quinta-feira (1º/12)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 20 horas

Entrada: R$ 15

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: Exposição Ancestralidade Dourada, dos artistas Ju e João – visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3932-4604

Informações: @lowbrow.galeria / @lowbrow.arte