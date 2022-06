Comidas e quietudes típicas, música sertaneja e apresentação de quadrilha. É o que promete o Arraiá do Bem 2022 que acontece nesta terça-feira (14/06), no Palácio das Esmeraldas, às 19h. Com participação da cantora e compositora de sertanejo Roberta Miranda e da banda de forró Zabumba Beach, o evento alia diversão e solidariedade.

Além de Roberta Miranda e Zabumba Beach, o músico Jefferson Morais também animará a noite. Além das apresentações musicais, a Quadrilha Arraiá Chapéu do Vovô promete alegrar o público com dança e ritmos juninos.



Realizado pelo Governo do Estado e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o evento arrecada recursos para as ações sociais da OVG, por meio da venda de convites. O evento beneficente será aberto oficialmente com uma benção do padre Marcos Rogério, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Arraiá do Bem 2022

Data: terça-feira (14/6)

Horário: 19h

Local: Palácio das Esmeraldas

Endereço: Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira - St. Central, Goiânia - GO, 74083-010