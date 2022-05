Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor Roberto Carlos vai desembarcar em Goiânia no dia 17 de setembro. O show acontecerá no Ginásio Internacional Goiânia Arena, às 20h30, com abertura dos portões às 18h30. O Rei promete contagiar os fãs com uma apresentação ao lado de sua orquestra e coral.



O público poderá garantir o seu ingresso pelo site ou pelo telefone 4020-0084. Quem preferir também pode comprar em ponto físico. A bilheteria oficial fica no Flamboyant Shopping. Dividido por setores, os bilhetes custam R$140 a arquibancada superior e R$240 a arquibancada inferior. Já para os setores próximos ao palco, o amarelo custa a partir de R$320 e o azul R$580.

O encontro com o cantor que encantou diversas gerações ao longo da carreira promete grandes emoções pela cidade. Roberto Carlos traz seu reportório em Espanhol, além de sucessos como “Esse cara sou eu”, “Nossa Senhora”, “Como é grande meu amor por você" entre outras canções. O cantor lançou recentemente o dueto “A Cor do Amor”, com a compositora e cantora Liah Soares.

A turnê que chegará a Goiânia terá início em junho, quando Roberto Carlos voltará a se apresentar em várias cidades brasileiras. O segundo semestre levará o artista a uma nova turnê internacional, desta vez por palcos mexicanos. (Laura Oliveira é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)

SERVIÇO

Show Roberto Carlos

Quando: 17 de setembro

Horário: às 20h30

Abertura dos portões: 18h30

Onde: Ginásio Internacional Goiânia Arena

Ingressos: www.eventim.com.br ou 4020-0084

Classificação: 18 anos (menores serão permitidos na companhia dos pais ou responsáveis)