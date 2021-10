André Buenno e Cejane Verdejo levam rock, pop e indie ao palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quinta-feira (28), a partir das 21 horas. Mas desde as 19h a casa estará aberta com a exposição Rogo Em Obras. A entrada (couver) será R$ 15 e a reserva é feita via whatsapp.



O som de artistas como Depeche Mode, Pet Shop Boys, U2, New Order, Plebe Rude, Legião Urbana e Capital Inicial fará parte do repertório de André Buenno. Se o goiano entregará rock internacional e nacional, a cantora Cejane Verdejo promete releituras de canções pops de Bruno Mars, Michael Jackson, Bob Marley, Skank, Jota Quest, Djavan, Marisa Monte e Lulu Santos.



A carreira do autodidata André Buenno começou nos 2000 e ele que antes cantava sob a influência do pop rock internacional das décadas de 1980 e 1990, hoje também apresenta canções brasileiras, inclusive da atualidade, além das autorais.

Cejane Verdejo é conhecida pelos shows enérgicos, realizados há mais de 10 anos, na capital e no interior de Goiás. O seu trabalho pode ser conferido pelo EP gravado em 2012, com produção de Leandro Carvalho, no qual as músicas Querer de Um Peixes, Vivendo o Hoje e Sem Paz se destacam. Agora, a artista se prepara para a gravação do clipe de Novos Planos, música que compôs durante a pandemia. Verdejo também participou de festivais e projetos, inclusive de outros artistas, como Luciana Mello e Chimpanzés de Gaveta.



Em cartaz, a exposição Rogo Em Obras apresenta 45 trabalhos do artista plástico Ronan Gonçalves. Entre eles, estão pinturas de técnica mista, fotografias feitas em parceria com o fotógrafo Brummel Magalhães e a instalação Magdalena, uma arte suspensa construída a partir de coroas feitas de tecido, linha e arame.



SERVIÇO

Show com André Buenno e Cejane Verdejo

Data: 28/10 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 21h

Entrada: R$ 15

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: Rogo Em Obras, exposição de Ronan Gonçalves – visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175