O palco da sofrência dos sertanejos será ocupado por roqueiros e metaleiros. RocknRolla Festival acontece neste sábado (28) no Tatersal de Elite, no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia. O evento promete resgatar a nostalgia do rock nos goianos com um line-up que inclui bandas nacionais e regionais. Os portões serão abertos a partir das 17h.

Nomeado em homenagem ao filme de Guy Ritchie, de 2008, o festival RocknRolla terá 16 stands para shows e espaço de interação. O cantor e guitarrista paulistano, Kiko Zambianchi, a banda de metal encabeçada por Jimmy London, Matanza Ritual, e o cantor gaúcho, Beto Bruno, são os nomes nacionais confirmados para o evento. O rock goiano será representado pelo som das bandas Rockover, Acorde7, Mutah, Stay Stong e Luverne.

Além do objetivo de proporcionar uma reunião entre fãs do estilo musical, os organizadores também quiseram fazer um evento inclusivo. Durante as apresentações, uma intérprete de libras estará presente no palco para fazer uma tradução simultânea.

A meia-entrada do ingresso também inclui arrecadação de 1 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para o Residencial Professor Niso Prego, uma unidade de acolhimento institucional provisório para crianças afastadas do convívio familiar.

Os ingressos para o RocknRolla Festival estão à venda na plataforma Lets Events, com valores a partir de R$80 (meia-entrada). E também nos pontos de vendas físicos: Vai Tomar no Kuka Bar, Woodstock Rock Bar, Livraria Leitura, Club do Arguile e Taberna Music Pub.

Line Up

17h30 – Banda Luverne

18h30 – Stay Strong

19h30 – Beto Bruno

21h – Mutah

22h – Matanza

23h30 – Rockover

00h30 – Kiko Zambianchi

02h – Acorde 7

SERVIÇO

RocknRolla Festival

Quando: sábado (28/5)

Horário: a partir das 17h

Local: Tatersal de Elite

Endereço: R. 250, 221 - St. Nova Vila, Goiânia - GO, 74653-200

Valor dos ingressos: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)

Site: https://lets.events/e/rock-n-rolla-festival

Pontos de venda: Vai Tomar no Kuka Bar, Woodstock Rock Bar, Livraria Leitura, Club do Arguile e Taberna Music Pub

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em parceria com a PUC-GO)