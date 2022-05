Território do sertanejo, o Tatersal de Elite do Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia será palco do RocknRolla Festival, que acontece no dia 28 de maio, a partir das 17h. Com atrações nacionais e locais, o evento propõe resgatar a nostalgia do rock após o período pandêmico.

A programação terá no line-up Kiko Zambianchi, Matanza Ritual, Beto Bruno. Entra as bandas locais, as atrações são Rockover, Acorde 7 e Mutah. O show contará com a presença de uma intérprete de libras durante as apresentações.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Lets.events, com valores a partir de R$ 80 (meia entrada) e mais a taxa do site. Também podem ser adquiridos em pontos físicos: Vai tomar no Kuka Bar, Woodstock Rock Bar, Livraria Leitura, Club do Arguile e Taberna Music Pub. Pela internet, os bilhetes podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.

Atrações

O cantor, guitarrista e compositor Kiko Zambianchi, dono do hit “Primeiros Erros”, apresenta seu mais novo show na capital goiana, com grandes sucessos da carreira e músicas inéditas. No repertório variado além dos grandes clássicos repaginados terá hits lançados por outros artistas como: Marina Lima e Capital Inicial, e músicas do seu terceiro álbum “Kiko Zambianchi” de 1987, que apresenta uma grande influência do funk e soul.

O paulista sobe no palco ao lado de Vinicius Santos Chagas (saxofone), Mateus Schanoski (teclado), Glécio Santos do Nascimento (contrabaixo), Lucas Caldeira Gomes (trompete), Marcello Schevano (guitarra) e Eduardo Souto Escalier (bateria). Sua nova banda é formada por músicos com influências desde o jazz instrumental ao blues e rock.

Jimmy London reúne grandes nomes do metal para celebrar o legado do Matanza com o projeto Ritual, que é formado pelo vocalista Jimmy, por Antônio Araújo (guitarra, Korzus e One Arm Away), Felipe Andreoli (baixo, Angra) e Amilcar Christófaro (bateria, Torture Squad e Kisser Clan). O quarteto irá preparar um set list com os maiores sucessos do Matanza e trará para capital todo o peso, vigor e o humor característico dessa poderosa instituição do rock nacional.

O público pode esperar na playlist os clássicos da banda como: Clube dos Canalhas, Eu Não Gosto de Ninguém, Bom é Quando Faz Mal, e Ela Roubou Meu Caminhão. Além do novo sucesso lançado esse ano "Sujeito Amargo" que traz a mensagem de passar o desconforto e a ansiedade que o tal "sujeito amargo" sente dentro da sua cabeça.

Durante quase 20 anos, Beto Bruno foi o frontman do principal representante mod+british invasion+psicodelia do país, a Cachorro Grande. Desde que a banda gaúcha entrou em hiato, o cantor ganhou voz própria, e agora ele desembarca no RocknRolla com seu segundo disco solo, O Escudo do Arcanjo Miguel. No setlist o público goiano irá acompanhar as canções do novo álbum, clássicos do rock como Beatles e Rolling Stones, além dos grandes sucessos que marcaram os tempos de Cachorro Grande como: Você Não Sabe O Que Perdeu, Bom Brasileiro, Hey Amigo e Que Loucura. (Laura Oliveira é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)

SERVIÇO

RocknRolla Festival

Shows: Kiko Zambianchi, Matanza Ritual, Beto Bruno, Rockover, Acorde7 e Mutah

Local: Tatersal de Elite

Data: 28 de maio de 2022

Horário: 17h – Abertura dos portões

Ingressos:

- Meia: R$ 80

- Inteira: R$ 160

- Solidário: R$ 80 (1kg de alimento não perecível - exceto sal)

Vendas online:

- Site: Lets.events - https://web.lets.events/e/rock-n-rolla-festival

Pontos de Vendas Físicos:

- Vai Tomar no Kuka Bar

- Woodstock Rock Bar

- Livraria Leitura

- Club do Arguile

- Taberna Music Pub.