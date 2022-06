Um arraiá com música popular brasileira. É o que promete a apresentação do cantor Rodrigo Alarcon neste domingo (12/06), no Salve! Goró, borogodó, e ziriguidum, no Setor Marista. O artista sobe ao palco a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis para compra no Sympla.

Conhecido como um dos nomes da nova música popular brasileira, Rodrigo Alarcon é uma das atrações da semana de arraiá do bar Salve!. Com mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify, o artista fará show da turnê ‘Rivo III e Fé’, apresentando as músicas do seu novo álbum, de mesmo nome.

O valor dos ingressos variam de R$60 (terceiro lote) a R$140 (quarto lote). A meia-entrada será concedida a estudantes, idosos, pessoas com deficiência e demais beneficiários. Na apresentação de 1 kg de alimento não perecível ou item de higiene pessoal na entrada do estabelecimento, será possível ter o valor reduzido do ingresso.

As portas do Salve! abrem às 16h com apresentação do Dj Claúdio F e happy hour, até às 18h. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Rodrigo Alarcon apresenta turnê ‘Rivo III e Fé’ em Goiânia

Quando: domingo (12/06)

Horário: a partir das 20h

Local: Salve! Goró, borogodó, e ziriguidum

Endereço: R. 1136, 431 - Quadra 245, Lote 10E - St. Marista, Goiânia – GO

Ingressos: de R$ 60 (meia-entrada) a R$ 140 (inteira). Disponíveis no Sympla

