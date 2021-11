Para os goianos que estavam com saudade dos embalados românticos do "Roupa Nova", a espera acabou! O grupo anunciou uma apresentação na capital no próximo dia 11 de dezembro, no Centro de Convenções da PUC–GO. Os ingressos estão disponíveis no site www.furandoafila.com.br e nas Óticas Diniz.

Repertório Roupa Nova

Sucessos que marcaram época e seguem fazendo parte da vida de milhares de pessoas há 4 décadas não vão faltar: “Dona”, “Whisky a Go Go”, “A Viagem”, “A Paz”, “Coração Pirata” e outros.

Ingressos e programação Roupa Nova em Goiânia

Os ingressos limitados de 1º lote variam de R$ 100 a R$ 200 (valores de meia entrada, mediante doação de 2kgs de alimentos). A

Programação conta ainda com happy hour, a partir das 18h, com música ambiente, cervejas artesanais, vinhos, drinks especiais e cardápio variado em um ambiente leve e descontraído.

Retorno do grupo

O Roupa Nova retornou oficialmente aos "trabalhos" desde junho com o vocalista e percussionista Fábio Nestares, cantor e músico de 49 anos. Ele já desempenhava as funções de "Paulinho" - que morreu em dezembro de 2020 - nas apresentações em que o vocalista original esteve impossibilitado de se juntar ao grupo.

O cantor Paulinho, um dos líderes do grupo Roupa Nova, foi vítima da Covid-19. Ele morreu, aos 68 anos, no Rio de Janeiro. Em setembro, Paulinho havia realizado uma cirurgia para se recuperar de um câncer no sistema linfático. No procedimento, foram utilizadas as próprias células do paciente para combater a doença. Dois meses depois, ele voltou a ser internado devido a complicações da Covid-19.

Serviço

Roupa Nova em Goiânia

Data: 11 de dezembro de 2021

Horário: Happy-hour após as 18h (com serviço de venda terceirizada de food park, com música ambiente, cervejas artesanais, vinhos, drinks especiais e cardápio variado). Abertura dos portões do Teatro às 21h. Início do show às 22h.

Ingressos: De R$ 100,00 a R$ 200,00 à venda em https://www.furandoafila.com.br/evento/866/ROUPA_NOVA_40_ANOS__-__GOINIA e fisicamente nas Óticas Diniz. Meia-entrada: mediante doação de 2kgs de alimentos, estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e funcionários públicos.

Cartão de vacinação: Será exigido o cartão de vacinação com a segunda dose da vacina, dose única ou exame de PCR com até 48h de antecedência.

Classificação indicativa: 18 anos