O Museu de Arte Contemporânea (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, recebe o Salão Nacional de Arte Contemporânea de Goiás. Com participação de 35 artistas, o evento fica aberto à visitação até 9 de outubro, com entrada franca.

Dos 35 participantes, 17 foram selecionados via edital e os demais por indicação de curadores regionais. A mostra foi aberta na noite de quinta-feira (14/7), para convidados, com o anúncio dos cinco premiados nesta primeira edição. São R$ 141 mil em premiação, com cinco prêmios de R$ 15 mil, e R$ 2 mil de ajuda de custo para os 35 participantes.

Curador geral do novo Salão Nacional, Paulo Henrique Silva diz que o projeto se apresenta é um instrumento de reinserção da cidade de Goiânia no circuito institucional brasileiro. Segundo ele, a curadoria teve o propósito de aglutinar artistas que representassem um recorte panorâmico de profissionais já consolidados, tanto no sistema de arte institucional como comercial, e nomes emergentes da arte contemporânea.

Quem for à mostra poderá ver obra dos seguintes artistas: Abiniel João Nascimento (PE); Adriano Machado (BA); Alice Yura (MS); Álex Ìgbó (BA); Anna Behatriz Azevedo (GO); André Felipe Cardoso (GO); Benedito Ferreira (GO); Bianca Turner (SP); Biarritzzz (PE); Camila Soato (GO); Carlos Monaretta (GO); Caroline Ricca Lee (SP); Desali

(MG); Evandro Prado (SP); GU da CEI (DF); Gugie Cavalcanti (SC); Iris Helena (DF); João Angelini (DF); Joardo Filho (GO); José Lisbram (MT); Keila Sankofa (AM); Leonardo Lopes (RS); Lucélia Maciel (GO); Maurício Igor (PA); Marcela Bonfim (RO); Maria Macêdo (CE); Nina Matos (PA); Patricia Gouvêa (RJ); Paul Setúbal (SP); Sallisa Rosa (RJ); Sandro Ka (RS); Talles Lopes (GO); Valdson Ramos (GO); Virgínia Pinho (CE); e Washington Silvera (PR).

O Salão Nacional de Arte é uma realização conjunta da Associação Amigos do Mapa, MAC Goiás, Centro Cultural Oscar Niemeyer e Goiás Turismo. A mostra tem fomento do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás (FAC Goiás).

SERVIÇO

Salão Nacional de Arte Contemporânea de Goiás

Data: de 15 de julho a 9 de outubro

Local: Museu de Arte Contemporânea de Goiás – Centro Cultural Oscar Niemeyer - Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 -Goiânia

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, domingos e feriados, de 10h às 17h

Entrada Franca