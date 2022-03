Yorrana Maia (estagiária do GJC com convênio com a PUC-GO)

Com uma mistura de samba raiz com axé dos anos 90, além de muito baião, frevo e marchinhas, a terça-feira de Carnaval (01/03) promete um repertório musical diverso ao som de Afrika Billy e outros músicos. Os shows acontecem no Lowbrow Lab Arte e Boteco, a partir das 19h30.

Billy é compositor, cantor, musicista, poeta, ator, produtor cultural e audiovisual. Ele estará acompanhado por Pedro Jordão e Pompílio Machado, integrantes da banda Samba Matuto, que é especializada no repertório de samba raiz, e também pelo músico Weiler Jahmaika. A noite ainda contará com discotecagem do DJ Barats, que investe em uma pegada dançante.