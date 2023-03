A temporada 2023 do Flamboyant In Concert foi anunciada com 14 atrações, em seis shows, que vão se revezar no palco. Nando Reis, Samuel Rosa e Fábio Jr. são alguns dos nomes confirmados. A abertura da 17ª edição do projeto está prevista para o dia 28 de março, com apresentação de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Os roqueiros vão estrear o show da nova turnê com repertório da Legião Urbana.

Na sequência, no dia 25 de abril, será a vez de Samuel Rosa com a participação de Fernanda Takai, do Pato Fu. Será o primeiro show solo de Samuel Rosa depois da turnê de despedida do Skank. Para fechar o primeiro semestre do ano, a terceira apresentação será de Nando Reis com Arnaldo Antunes como convidado, em 30 de maio. Eles inclusive estão na estrada com a formação original dos Titãs.

Quem abrirá o segundo semestre de apresentações será o Ira!, com o show inspirado no quarto álbum ao vivo dos roqueiros, Ira! Folk, lançado em 2017 para celebrar os 36 anos de grupo. Os grandes clássicos também não vão ficar de fora. Na mesma noite, Toni Garrido e George Israel vão tocar sucessos do Cidade Negra, Kid Abelha e canções do Rei Roberto Carlos em ritmo de soul music. Os shows serão no dia 29 de agosto.

No dia 26 de setembro, um novo momento em dois sets. Dessa vez, Fábio Jr. para uma apresentação marcada por sucessos e muito romantismo. O artista já participou do projeto em outras ocasiões, como em 2013, 2015 e 2018 quando tocou com o filho, Fiuk. Outro grande show da noite será comandado por Chrystian, celebrado na música popular brasileira pela versatilidade de Chrystian e Ralf.

Chrystian, que lançou a carreira solo depois de 40 anos de parceria com o irmão em show em Goiânia, em dezembro de 2021, vai levar ao palco o clássico Don’t Say Goodbye, gravado no início da carreira da dupla. A canção de Paul Bryan, Jim Saloman e Chrystian, de 1973, foi faixa-título do álbum solo do goiano e fez parte da trilha sonora da novela Cavalo de Aço, da Globo. Hits como Nova York e Cheiro de Shampoo também não vão ficar de fora.

Para a despedida da programação 2023, dia 31 de outubro, o encontro do maestro João Carlos Martins com Gabriel Sater – filho de Almir Sater e um dos destaques da novela Pantanal, da Globo -, e Orquestra Sinfônica de Goiânia. Juntos eles assinam um show inédito, desenvolvido especialmente para o Flamboyant In Concert a partir de canções inspiradas no tema: Do Clássico ao Pantanal.

O projeto, criado em 2005 e que já trouxe para Goiânia nomes consagrados, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Gal Costa, é desenvolvido exclusivamente para os clientes do centro comercial, que podem trocar suas notas fiscais de compras feitas nas lojas, por ingressos referentes aos shows. Assim como nas edições anteriores, o valor mínimo será de R$ 500 (setor azul).



PROGRAMAÇÃO

28/3: Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana

25/4: Samuel Rosa com participação especial de Fernanda Takai

30/5: Nando Reis com participação especial de Arnaldo Antunes

29/8: Ira!, Toni Garrido e George Israel

26/9: Fábio Jr. e Chrystian

31/10: Maestro João Carlos Martins com Gabriel Sater e Orquestra Sinfônica de Goiânia - Do Clássico ao Pantanal



SERVIÇO

Flamboyant In Concert

Período: março a outubro de 2023

Total de shows: seis

Expectativa de público por show: cerca de três mil pessoas

Local: Deck Parking Sul – Piso 1 do Flamboyant Shopping Center

Horário: 19h30

Classificação etária: livre

Ingressos: mediante troca de notas fiscais de lojas do Flamboyant aderentes à promoção

Local do posto de trocas: Piso 03 (próximo à Cúpula).