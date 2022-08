Desfiles, exposições, rodadas de negócios, palestras, arte, gastronomia, música e entretenimento são os pilares da Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana, que acontece entre 31 de agosto de 3 de setembro no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A comunicadora e empreendedora Camila Coutinho é a convidada especial é a convidada especial do Fashion Talk "A Influência da Cultura de Moda no Fortalecimento do Mercado” que abre a programação do evento na quarta-feira (31) às 20h.

Camila Coutinho é conhecida internacionalmente como fundadora de um dos blogs de moda mais influentes do mundo, o Garotas Estúpidas, que se tornou uma multiplataforma acompanhando a evolução do mercado. Ela é também criadora da linha de haircare vegana GE Beauty, tem parcerias com marcas globais, é autora de livros e influenciadora digital. As inscrições para as atividades do evento são gratuitas e podem ser realizadas através do site vitrine.sebraego.com.br/moda.

Quem encerra a semana de moda é o cantor Seu Jorge, que sobe ao palco do CCON no sábado (3), a partir das 20 horas. Os ingressos foram disponibilizados em todas as unidades do Sesc em Goiânia mediante doação de 5kg de alimento não perecível para o público em geral e de 1kg de alimento não perecível para trabalhadores do comércio. A má notícia é que os ingressos já estão esgotados, informação confirmada pela assessoria de imprensa do Sesc Goiás, realizador do show.

A programação de moda, no entanto, segue a todo vapor, com expectativa de receber mais de 12 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento. De 1 a 3 de setembro, a passarela montada no CCON recebe desfiles de treze marcas, além de dois desfiles exclusivos com marcas do Mega Moda Park, shopping de moda atacadista localizado no polo de moda da Região da 44, em Goiânia.

Além do bate-papo com Camila Coutinho, o público poderá conferir palestras gratuitas com temas como as macrotendências para o Outono/Inverno 2023, TikTok para moda e a relação entre moda, empreendedorismo e etarismo. O evento também promove uma rodada de negócios exclusiva para empresas selecionadas, com compradores de países como Austrália, Chile, Itália, Estados Unidos e Equador, além de 14 missões do interior de Goiás e representantes de outros estados.

SERVIÇO

Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana

Quando: de 31 de agosto a 3 de setembro de 2022

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, Km 01

Ingressos para o show de Seu Jorge: Esgotados

Informações e inscrições: vitrine.sebraego.com.br/moda

Entrada gratuita