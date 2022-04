De Bach a músicos goianos esquecidos pelo tempo, a Cidade de Goiás irá ressoar com a programação musical na noite de Sábado de Aleluia (16/04). Organizadas pelo Instituto Biapó e o Museu Casa de Cora Coralina, as apresentações irão abrir a temporada 2022 de serenatas da antiga capital, que serão precedidas por concertos da série Diálogos Musicais. A noite musical terá início às 19h30, na Igreja São Francisco de Paula, e terminará com a primeira serenata do ano a percorrer o centro da cidade, a partir das 23h.



A temporada de serenatas é composta por uma série de nove apresentações, que seguirão mensalmente até dezembro, sempre na lua cheia. A primeira delas, “Um luar, um violão e uma serenata”, sob coordenação de Marlene Vellasco, vai partir da Igreja do Rosário, neste sábado, e percorrer o Centro Histórico da Cidade Patrimônio Mundial, entoando canções com a participação especial de Marcelo Barra. A finalização será na escadaria da Igreja do Rosário.



LEIA TAMBÉM



Uma vez por mês, nos sábados de lua cheia, os Diálogos Musicais irão anteceder as serenatas, sempre com músicos diversos. Previsto para iniciar às 22h, os concertos irão ocorrer dentro do Instituto Biapó, enquanto que as serenatas, com início às 23h, irão partir de locais diferentes em cada mês.

Como tradição desde o século 19, a música já se acostumou a ecoar pelas ruas de pedra da cidade de Goiás. Na vida social da época, era comum as pessoas ficarem no sereno para ouvir as canções e melodias, daí o termo ‘serenatas’. Mas, a pandemia da Covid-19 obrigou o município a abrir mão dessa tradição, e as ruas tombadas como Patrimônio Cultural da Humanidade precisaram enfrentar o silêncio.

Curadora da série Diálogos Musicais, Andréa Teixeira ressalta ao O POPULAR o processo saudável de socialização que as serenatas proporcionam. “Estou com uma expectativa muito grande com esse retorno das serenatas porque elas promovem o agrupamento saudável, o encontro de pessoas, músicas e amantes da cultura na Cidade de Goiás”, diz a pianista.

Para abrir a programação, a pianista Consuelo Quireze e da violoncelista Ana Cláudia Assis se apresentam às 19h30, na Igreja São Francisco de Paula, sob curadoria do maestro Fernando Cupertino. Em seguida, às 21h30, o Instituto Biapó irá apresentar o piano Pleyel, instrumento fabricado na França em 1893 e tocado por Chopin, Debussy, Ravel e Stravinsky.

O instrumento que completa 130 anos, foi doado ao instituto pela família Ramos Jubé em ocasião das comemorações de 20 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade da Cidade de Goiás. Consuelo Quireze fará a solenidade de apresentação do piano com a interpretação do Prelúdio em Dó Maior, de Johann Sebastian Bach.

Às 22h, ainda no instituto, haverá o início da série Diálogos Musicais. Andréa Teixeira e Marcello Linhos compõem o Dueto Brasil, que fará a primeira apresentação da série. O concerto pretende reunir no mesmo concerto o piano, flauta transversal, viola caipira e voz. O duo possui um repertório voltado às músicas das raízes culturais de Goiás, como modinhas e serenatas, e se dedica a investigar a música goiana desde o século XVIII, divulgando compositores esquecidos no tempo, bem como a música luso-brasileira do mosaico cultural dos dois países.

Os músicos

Com apresentações internacionais, como no Palácio Foz, em Lisboa, e o Festival da Primavera da Universidad de Guadalajara, no México, o Dueto Brasil é composto por Marcello Linhos e Andréa Teixeira. Marcello Linhos compõe as trilhas originais da companhia de comédia “Os Melhores do Mundo” há 25 anos, além de possuir discos como cantor e compositor.

Já Andréa é pianista e pesquisadora da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (EMAC-UFG) e divulga a música brasileira em cidades da Europa, nas Américas e na Ásia. É também idealizadora do projeto “Sons do Cerrado”. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Concerto da pianista Consuelo Quireze e violoncelista Ana Cláudia Assis

Data:16 de abril

Hora: 10h

Local: Igreja São Francisco (Goiás)

Apresentação do piano Pleyel com interpretação de Consuelo Quireze do Prelúdio em Dó Maior, de Bach

Data:16 de abril

Hora: 21h30

Local: Instituto Biapó (Goiás)

Dueto Brasil, com Andréa Luísa Teixeira e Marcello Linhos

Data: 16 de abril

Hora: 22h

Local: Instituto Biapó (Goiás)

1ª Serenata de 2022

Data: 16 de abril

Hora: 23 horas

Local: Escadaria da Igreja do Rosário