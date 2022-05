Sete artistas goianos abrem nesta quarta-feira (18), a partir das 19 horas, a segunda edição da exposição Escalas Invertidas, que será inaugurada virtualmente no Centro Cultural de Miami (EUA), o Miami Hispanic Cultural Arts Center. A mostra fica em cartaz no período de 60 dias e conta com obras de vários períodos de produções dos artistas G. Fogaça, Evandro Soares, Ana Flávia Maru, André Felipe Cardoso, Estêvão Parreiras, Isabella Brito e Hariel Ravignet.

A exposição tem a curadoria dividida entre a cubana Dayalis Gonzáles Pérdomo e Gilson Plano. A visitação virtual é gratuita e será realizada por meio de plataforma própria (invertidas.escalas.art), com acesso a um catálogo digital. A primeira edição da coletiva foi realizada on-line em setembro de 2021 no Museu de Arte de Goiânia (MAG), com uma seleção de obras de Ana Flávia Maru, André Felipe Cardoso, Estêvão Parreiras, Isabella Brito e Hariel Ravignet. Ao todo, serão 42 obras em exibição, seis por artista.

“São trabalhos que evidenciam vínculos com o gráfico-espacial, a arquitetura, o projeto ambiental, o espaço habitado e o espaço lembrado. Escalas destaca, sobretudo, as formas díspares como podemos aprender a ver o mundo, para além das noções aprendidas e legitimadas dos centros de poder, daquelas narrativas promovidas como verdades absolutas e que a arte nega, nessa capacidade humana de imaginar mundos possíveis”, analisa Dayalis Pérdomo.

A ideia, segundo Gilson Plano, é promover várias reflexões no observador. “É como se pudéssemos multiplicar as percepções para um mundo que pode ter todos os nossos tamanhos”, ressalta. Esse é um exercício que acontece no trabalho dos artistas reunidos, pois eles investigam questões estéticas e conceituais que interseccionam no micro espaço físico das obras. Escalas tem apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Lei Aldir Blanc e do Fundo de Arte de Goiás.

Na seleção de artistas, Ana Flávia Maru desenvolve trabalhos que transitam entre arquitetura, cotidiano e ficção, como a obra Todo Dia o Dia (foto), enquanto André Felipe Cardoso busca na memória conexões espaço-temporais que recompõem fragmentos de identidades possíveis. Já os desenhos de Estevão Parreiras reformulam um universo simbólico que bebe de fontes populares e religiosas. Hariel Revignet trabalha com poesia onírica, performances e colagens e Isabella Brito capta fantasias agonizantes.

Completam o elenco, G. Fogaça, que bebe do caos e do crescimento desordenado da cidade em obras com muita luz e cor. São carros, motos, bicicletas e pedestres digladiando por um espaço no trânsito. Já Evandro Soares faz desenhos sobre parede ou em papel utilizando como matéria-prima o metal, mostrando relação da geometria, da sombra e do objeto. No seu trabalho, cubos, escadas e grades são moldados com soldas, martelos e serras.



SERVIÇO

Exposição Escalas Invertidas

Artistas: G. Fogaça, Evandro Soares, Ana Flávia Maru, André Felipe Cardoso, Estêvão Parreiras, Isabella Brito e Hariel Ravignet

Data: quarta-feira (17/9)

Horário: às 19 horas

Visitação: Durante 60 dias

Onde: invertidas.escalas.art

Aberta ao público