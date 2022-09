“Lá vem o sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel”, cantam Seu Jorge e sua filha, Flor Jorge, em parceria com Marisa Monte na canção Pra Melhorar, último lançamento do multiartista nas plataformas digitais. Aos 52 anos, o cantor tem muito o que comemorar: além de acumular colaborações musicais, também têm assinado contratos de peso em serviços de streaming e, mais recentemente, recebeu a notícia de que será pai pela quarta vez. O músico faz uma apresentação neste sábado (3), no Amarê Fashion, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os ingressos estão esgotados.

É em clima de churrasco que Seu Jorge faz shows em todo o Brasil. Com o sucesso do trabalho intitulado Músicas para Churrasco e dividido em duas partes, o cantor apresenta marcos da carreira e do samba que lhe servem de referência. Há, por exemplo, parcerias com grandes nomes do pagode e do samba, como Zeca Pagodinho, Caetano Veloso e Alexandre Pires. O instrumentista também toca sucessos como Burguesinha, Final de Semana e Amigo da Minha Mulher, canções que ajudaram a colocar o músico na boca do povo.

“O samba é a nossa verdade, nossa particularidade, é nossa medalha de ouro, nosso baluarte, nosso estandarte brasileiro”, aponta o músico. Dono de uma potente voz e um dos principais divulgadores do chamado samba-pop, Seu Jorge afirma não se classificar em nenhum gênero musical, bebe de diversas fontes enquanto compositor popular e que gosta de diferentes ritmos, inclusive de grandes estrelas internacionais, como Stevie Wonder, mas se prontifica em reiterar que seu “fundamento é o samba”.

Com colaborações que passeiam desde a cantora Ana Carolina até o americano Beck, Seu Jorge diz que “faz música para se divertir, mas sem se esquecer do lugar de onde veio”. “Amo de paixão a música brasileira. Tenho influência de Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben. Identifico essas misturas dentro de minhas referências”, explica o cantor.

Audiovisual

Ao lado da música, Seu Jorge tem investido pesado na carreira audiovisual. Enquanto o nome do artista ainda reverbera em Marighella (2019), filme de Wagner Moura e que demorou dois anos para ser lançado - e ainda censurado nas salas de cinema brasileiras -, também ecoa em longas-metragens como Pixinguinha, um Homem Carinhoso (2021), de Denise Saraceni, e em Medida Provisória (2022), de Lázaro Ramos.

“Com o filme Medida Provisória fazemos um alerta. Somos resistência e não devemos nos calar”, argumenta o artista. No filme, o ator vive o personagem André, primo da médica Capitu (Taís Araújo), que vivem em um Brasil distópico em que o governo obriga os seus cidadãos negros a irem para a África como forma de reparação histórica aos tempos de escravidão. “Não queremos viver em um País que mata jovens negros, maltrata mulheres e que é homofóbico”, conclama.

O cantor também se prepara para estrelar a série Anderson Spider Silva, um dos projetos autorais brasileiros da Paramount+, serviço de streaming da rede audiovisual. O seriado biográfico de ficção contará a trajetória do lutador de MMA, e Seu Jorge viverá Benedito, o tio do protagonista. Amigos pessoais, Seu Jorge conta que “é muito amigo do Anderson e de toda sua família”.

“São histórias brasileiras que inspiram pessoas. O Anderson Silva é um grande vencedor. É uma honra representar um personagem tão importante na história da vida dele”, diz. Seu Jorge também fechou acordo com a Paramount+ para participar de um longa-metragem, ainda em desenvolvimento, que terá como tema o Natal. O músico ainda assina com mais duas plataformas de streaming: o Prime Vídeo, dentro da segunda temporada de Manhãs de Setembro, protagonizada por Liniker; e a Star+ com a comédia How to Be a Carioca, em que interpreta um guia que apresenta o Rio de Janeiro para turistas.



Vitrine goiana

Desfiles, mesas de debate, discotecagens especiais, performances e palestras tomam conta do Centro Cultural Oscar Niemeyer desde a última terça-feira, no Amarê Fashion, mostra de moda e vitrine da produção autoral de Goiás. Nesta sexta-feira (2), o evento apresenta desfiles das marcas Praxedes, Ópera Fashion, Sarau, Maia, Mega Moda e Corpo Sensual. Há ainda uma palestra com a produtora Patrícia Rodrigues sobre marca, moda e experiência do cliente, e com Giuliana Castelo Branco sobre moda e metaverso. As estilistas Renata Caetano e a estilista Naya Violeta convidam o público para uma conversa aberta sobre empreendedorismo afro.

Já no sábado (3), durante o encerramento do Amarê Fashion, desfilam as marcas Mega Moda, Amari Lingerie, Departamento Jeans, Amarelo Mix e Manga Rosa. Entre as palestras, a produtora Helena Schargel discorre a respeito de moda, empreendedorismo e etarismo. Na roda de conversa, o estilista Theo Alexandre, da Thear Vestuário, fala sobre empreendedorismo e gênero. Os desfiles e ações profissionalizantes são abertas ao público.



SERVIÇO

Encerramento Amarê Fashion - show Seu Jorge

Data: neste sábado (3), às 21 horas

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer, Go-020, km 0, saída para Bela Vista de Goiás

Ingressos esgotados

Informações: @amarefashiongo