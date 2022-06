Dois integrantes do movimento mineiro que originou o álbum brasileiro considerado o melhor de todos os tempos, os músicos e compositores Lô Borges e Flávio Ventrurini juntam-se aos seus irmãos Cláudio Venturini e Telo Borges para um show antológico no palco do Teatro Rio Vermelho, no dia 7 de julho, às 21h, em turnê de comemoração os 50 anos do Clube da Esquina. Os ingressos já estão à venda no site maisingressos.com.



No show "4 Irmãos", o público poderá curtir os hits da carreira de cada um dos artistas, além das músicas consagradas da banda 14 Bis, que Cláudio Ventrurini participou, e do álbum Clube da Esquina, de autoria de Lô Borges em parceria com Milton Nascimento. “O Trem Azul”, “Um girassol da cor do seu cabelo”, “Paisagem na janela”, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, “Sonhando o Futuro” e “Vento de Maio” são alguns dos clássicos aguardados para a noite.

O show aconteceu pela primeira vez em formato de live, em 2020, e transmissão pelo YouTube. Agora, os irmãos irão se reunir presencialmente no palco pela primeira vez em Goiânia (7/7) e, em seguida, em Brasília (08/07). Os valores dos ingressos variam entre R$138, no setor superior, e R$298, no setor vip.

Estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência física e demais beneficiários têm direito à meia entrada, que varia de R$69 a R$149. Já na doação de 2kg de alimento não perecível, parte do valor do ingresso será abatido.



História do movimento

Na esquina entre as ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Belo Horizonte, alguns jovens se reuniam no início da década de 1960 para discutir e compartilhar aquilo que mais gostavam, música. Milton Nascimento, Wagner Tiso, os irmãos Borges, Fernando Brant, Toninho Horta, Beto Guedes, Tavinho Moura e Ronaldo Bastos se intitularam como membros do “clube da esquina”.

Da amizade do grupo, surgiram as primeiras músicas que deu início ao movimento musical reconhecido pelos críticos como um dos mais importantes da segunda metade do século 20. Na década de 1970, Milton Nascimento e Lô Borges se reuniram para compor o disco Clube da Esquina.



O melhor de todos os tempos

Com influência do rock psicodélico dos Beatles, do jazz e bossa nova, Clube da Esquina (1972) foi eleito em 2022 como o melhor álbum brasileiro já produzido. A eleição foi realizada pelo podcast Discoteca Básica, que convidou 162 especialistas de diferentes áreas ligadas à produção musical (jornalistas, músicos, podcasters, youtubers, entre outros) para participarem.

Cada um fez uma lista pessoal com os 50 melhores álbuns de todos os tempos. A listagem colocou a produção de Milton Nascimento e Lô Borges no topo dos 500 discos elencados. O podcast irá publicar a tabulação completa no livro “Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos”.



Antes da eleição nacional, Clube da Esquina já havia conquistado reconhecimento internacional. Em 2011, o jornalista e escritor Robert Dimery incluiu o álbum no livro “1001 discos para ouvir antes de morrer”. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em parceria com a PUC-GO)



SERVIÇO

Show 4 Irmãos celebra os 50 anos do Clube da Esquina

Data: 7 de julho

Horário: 21h

Local: Teatro Rio Vermelho - Rua 4, 1400, setor Central, em Goiânia

Ingressos: https://www.maisingressos.com/sessao/4-irmaos-os-borges-os-venturini-e-convidados-7-julho-2022-21h0m

Contato: (62) 99210.7441 / (62) 99843.4241 . (61) 98144.1514.