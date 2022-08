A esquina mais famosa de Belo Horizonte fica no bairro Santa Tereza, no encontro das Ruas Divinópolis e Paraisópolis. Nesse chão nasceu um dos encontros mais importantes da cultura popular brasileira, o Clube da Esquina, que tem Milton Nascimento como o grande mestre. Em celebração aos 50 anos do movimento, os músicos que fizeram parte dessa história, Lô Borges, Flávio Venturini, Telo Borges e Cláudio Venturini estão na estrada com a turnê 4 Irmãos, que chega a Goiânia neste sábado (27), a partir das 21h30, no Teatro Rio Vermelho.

“Estou bastante feliz por ter conseguido levar esse show para os goianos porque é uma terra que tem muito a ver com Minas Gerais. O público pode esperar sucessos eternos que estão na memória das pessoas. Vai ser uma confraternização bonita com canções da nossa carreira e do Clube da Esquina”, comenta Flávio Venturini, em entrevista por telefone ao POPULAR. A apresentação estava marcada para o dia 7 de julho, mas precisou ser adiada por questões de logística. Os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos.

No repertório, um verdadeiro desfile de sucessos, principalmente os de Lô e de Flávio, e não vão faltar hits do 14 Bis e temas do Clube da Esquina. O Trem Azul, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, Paisagem da Janela, além de outros clássicos como Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Linda Juventude, Espanhola, Todo Azul do Mar, Noites com Sol, Vento de Maio, Voa Bicho e Tristesse. “São músicas que estão no nosso universo. É uma lista que estava debaixo do dedo, a gente fez poucos ensaios e arrumamos um arranjo básico”, lembra Flávio.

O show foi realizado pela primeira vez em agosto de 2020 numa live direto do palco do Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clubes, em Belo Horizonte. A concepção, a direção musical e a produção foi de Telo Borges. Bem recebido pelo público e pela crítica, eles decidiram levar para a estrada o encontro após a liberação dos eventos com a estabilidade dos casos de Covid-19. A estreia presencial foi em junho de 2022 em Minas Gerais, com passagem em Brasília – depois de Goiânia, os músicos seguem para Mariana (MG), em novembro.

Músicos

Um dos mais novos da musical família Borges, Telo Borges teve sua carreira no teatro, com trilhas infantis e nas bandas de Beto Guedes, do próprio Lô e de Flávio Venturini, além de parcerias com Milton Nascimento com quem viajou o mundo por cinco anos e juntos conquistaram o Grammy Latino de melhor canção brasileira com Tristesse, em 2003. Na primeira reunião do Clube da Esquina, ele tinha 12 anos, mas viveu toda a movimentação, quando o Bituca frequentava e, por vezes, até morou em sua casa em Santa Tereza.

Já o seu irmão, Lô Borges, teve uma participação fundamental. Aos 18 anos, ele foi chamado por Milton Nascimento para ser coautor de um disco que marcaria a música brasileira para sempre. Lançado em 1972, Clube da Esquina foi eleito por mais de 160 especialistas de diferentes áreas ligadas à produção musical o melhor álbum da história da música brasileira. Canções como O Trem Azul, Tudo o que Você Podia Ser e Nada Será como Antes transformaram o movimento em um dos mais importantes da música, depois do Tropicalismo.

Após o primeiro álbum, Milton Nascimento e companhia lançaram o segundo registro, em 1978, com novos integrantes como Flávio Venturini. O músico é dono de clássicos como Linda Juventude, Nascente e Espanhola. Na época, ele participava da banda de rock progressivo O Terço, entre 1974 e 1976, antes de criar, em 1979, o 14 Bis. Saiu do grupo, que também contava com o seu irmão Cláudio Venturini nas guitarras, para seguir carreira solo. Assim como Telo Borges, Cláudio integra a segunda geração do Clube da Esquina.

“A nossa amizade é antiga, de longa data. O Cláudio é o meu irmão, na fundação do 14 Bis o chamei. O Teo e o Lô são meus amigos do Clube da Esquina dos primeiros encontros. A gente fazia shows em Belo Horizonte antes mesmo de acontecer o disco do movimento chamado Fio da Navalha onde todos participavam. Por conta da nossa amizade, decidimos fazer uma banda temporária que conta ainda com mais um baixista e um baterista para levar grandes sucessos para o público. Estamos nos divertindo muito”, destaca Flávio Venturini.



História do Clube

O Clube da Esquina surgiu no início da década de 1960, em Belo Horizonte. Ao mudar-se para a cidade em 1963, Milton Nascimento foi morar no Edifício Levy, onde vivia a família Borges. Além de Bituca, Lô Borges, Márcio Borges e Wagner Tiso, se reuniam também os músicos Fernando Brant, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta e Paulo Braga. Eles se encontravam para cantar, beber e jogar bola. Em 1972, o grupo alugou uma casa em Piratininga, região de Niterói, e foi na praia de Mar Azul que escreveu quase todas as músicas do álbum de estreia. Em 1978, lançaram um segundo registro com Flávio Venturini e Murilo Antunes entre os integrantes.



“Eu considero o Clube da Esquina um dos movimentos mais importante da música brasileira junto com a Bossa Nova e a Tropicália, depois tem o rock brasil que foi importante, tenho uma parceria com o Renato Russo (Mais Uma Vez, de 1987) que a gente toca no show. A MPB nas décadas de 1970 e 1980 foi muito rica, hoje está mais diluída, com vários estilos, tem a questão da internet, da rapidez com que as coisas são conhecidas e esquecidas também. Prefiro o estilo antigo em que as pessoas construíam uma carreira disco a disco, com história, do que fazer um sucesso imenso de uma vez como acontece hoje e nunca mais ser lembrado”, destaca Flávio Venturini.



SERVIÇO

Show: 4 Irmãos com Lô Borges, Flávio Venturini, Telo Borges e Cláudio Venturini

Data: Sábado, a partir das 21h30

Local: Teatro Rio Vermelho / Rua 4, Centro

Ingressos: De R$ 138 (inteira) a R$ 298 (inteira)

Estudantes, Professores, PNE e Maiores de 60 anos pagam meia

Classificação 14 anos

Informações: www.maisingressos.com ou 99210.7441 / e 99843.4241