Magazine Show de Fábio Jr em Goiânia é adiado para o dia 9 de julho Apresentação estava marcado para acontecer no dia 19 de março; ingressos adquiridos continuam válidos e não precisam ser trocados

O show do cantor e compositor Fábio Júnior em Goiânia, que estava marcado para acontecer no dia 19 de março, foi adiado para o dia 09 de julho. Segundo a organização do evento, "a mudança no cronograma aconteceu devido ao atual cenário causado pela pandemia da Covid-19". Os ingressos adquiridos serão válidos e não precisam ser trocados. Caso haja necessidade do res...