Quem não conseguiu garantir o ingresso para o show do Guns N’ Roses em Goiânia terá uma nova oportunidade na próxima quarta-feira (3/8), a partir das 11 horas. A produção irá disponibilizar o 4º lote de vendas. As novas unidades foram liberadas em função de uma autorização do aumento da capacidade de pessoas pelo Corpo de Bombeiros, após readequação.

O novo lote tem ingressos apenas para as áreas Front e Gramado, e são limitados. Eles podem ser adquiridos somente pelo site de vendas Eventim (www.eventim.com.br). A produção ainda não anunciou os novos valores, mas informou que haverá opções disponíveis para meia-entrada para estudante, professor, idoso, PCD e doador de sangue, ingresso social e inteira.

A tour Guns N’ Roses Are F’ N’ Back promete balançar Goiânia no dia 11 de Setembro, a partir das 16 horas, no Estádio do Serra Dourada. Esta será a 10ª vez que a banda de hard rock se apresenta no Brasil, mas a primeira na capital.

Desde o anúncio, o show do Guns tem gerado comemorações entre os roqueiros goianos. A venda das entradas foi aberta no dia 20 de abril, mas as primeiras unidades esgotaram em cerca de três horas após liberação no site. Os fãs iniciaram então uma verdadeira corrida pelo ingresso e enfrentaram longas filas para a compra física no Estádio Serra Dourada.

Ídolos de uma geração

Banda que marcou toda uma geração, o Guns N’ Roses teve seu auge entre os anos 1980 e 1990. Depois de muitas idas e vindas, o grupo anunciou a turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!, que reúne uma formação lendária, com o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan.

Por conta da pandemia de covid-19, que impediu a realização de shows, a turnê, por enquanto, só foi vista nos Estados Unidos. Por isso, o anúncio agitou fãs não só do Brasil, mas também de outros países da América do Sul. A previsão é que o trio suba ao palco em Buenos Aires, na Argentina (30/9); Montevideo , no Uruguai (2/10); Santiago (5/10), no Chile; Lima (8/10), no Peru; e Bogotá (11/10), na Colômbia.

O set lista das apresentações nos EUA reúne sucessos como Don’t You Cry, Patience, Knockin’ on Heaven’s Door, November Rain, Paradise City e Civil War, entre outros. Mesmo sem a lista oficial de músicas que serão tocadas no Brasil, obviamente o público poderá conferir os rifs de guitarra de Sweet Child O’ Mine e o famoso solo de Slash.



SERVIÇO

Assunto: 4º lote ingressos para show do Guns N’ Roses em Goiânia

Data: Quarta-feira (3/8)

Horário: a partir das 11 horas

Onde: www.eventim.com.br

