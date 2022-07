O menino do vídeo da Pfizer que fez todo mundo rir em 2021. As pitadas irônicas de um homem que não acredita mais em monogamia. O encontro de grandes companhias brasileiras de humor e um espetáculo que se apoia no sobrenatural. Quatro atos de comédia tomam conta da programação cultural do fim de semana de Goiânia. Em tons políticos, pessoais e com relatos do cotidiano, os humoristas destacam a força do riso em tempos de discursos de ódio. Fique por dentro.



Uma graça de menino

De um dia para a noite o comediante e influencer Rafael Chalub, o Esse Menino, se tornou viral da internet com o vídeo da Pfizer, em que ironiza Jair Bolsonaro e sua conduta ante as vacinas da Covid-19. O mineiro chega em Goiânia neste domingo (24), para o show de humor Esse Menino ao Vivo, no Teatro Madre Esperança Garrido.



E turnê nacional, Chalub discorre em texto autoral questoes sobre sexo, política e cotidiano, em abordagem com temáticas variadas e atuais. "Escolho as minhas pautas na esperança de trazer uma visão diferente da vida e em assuntos que tenho afinidade para falar", explica o humorista. Com timing pontual e cheio de graça, o mineiro de Belo Horizonte extravasa no palco e não tem receio em falar que "será o show mais gay que o público verá".

Desde 2018 que Esse Menino publica vídeos em tons de comédia no perfil do Instagram (@essemenino). Com mais de 1 milhão de seguidores, Chalub já percorreu palcos de Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e São Paulo (SP). Depois de Goiânia, o comediante ainda passa por Ribeiro Preto e Belo Horizonte (BH).



SERVIÇO

Esse Menino ao Vivo

Neste domingo (24), a partir das 20h

Local: Teatro Madre Esperança Garrido, Avenida Contorno, 241, Centro

Ingressos: entre R$ 45 e R$ 90 (bilheteria digital)

Informações: 32123531



Rir para não chorar

O vocabulário rebuscado recheado de franqueza é uma das marcas do humorista Rodrigo Marques, que faz shows neste sábado e domingo (23 e 24), em Goiânia e Anápolis, respectivamente. Nos palcos, o artista apresenta o stand up Paz de Darwin, que fala sobre o preconceito que sofreu por ser ateu ao longo de sua vida e o processo de desconstrução quanto a monogamia.

De Recife, capital pernambucana, Marques é jornalista e apresenta o programa A Culpa é do Cabral, no canal de Youtube Comedy Central. Com piadas irônicas e interações com a plateia, o humorista aproxima os espectadores do palco, sempre com o copo de cervejinha ao lado. "É tempo de nos divertirmos, de nos desconstruirmos e rirmos juntos. O público goiano poderá ver um pouco mais sobre o que eu penso por meio das minhas piadas", explica Marques.



SERVIÇO

Paz de Darwin, com Rodrigo Marques

Data: neste sábado e domingo (23 e 24), às 19h

Local: Teatro Facunicamps (Goiânia), Av. Anhanguera, 2365, Setor Coimbra, e Teatro São Francisco de Assis, Av. Pinheiro Chagas, nº 405, Setor Jundiaí (Anápolis)

Ingressos: entre R$ 35 e R$ 90

Informações: 993119322 ou @culturadoriso



Encontro de titãs

Interações, improvisos, intromissões e muito humor. Os grupos Os Melhores do Mundo e Os Barbixas se unem na comédia O Grande Desencontro, neste domingo (24), no Teatro Rio Vermelho. Por meio de uma festa do riso, as companhias humorísticas destacam os seus textos cômicos que já circularam por todo o País junto com temáticas atuais e que estão na boca do povo.

Criada em 1995, a companhia brasiliense Os Melhores do Mundo reúne comediantes de todo o País, como Adriana Nunes, Ricardo Pipo, Welder Rodrigues, Adriano Siri, Jovane Nunes e Victor Leal. Ao trabalharem com o improviso e o besteirol, já assinaram grandes espetáculos de comédia, a exemplo de Notícias Populares (1997) e Dingou Béus (1998).

Já a Cia. Barbixas de Humor é formada desde 2004 pelos atores Daniel Nascimento, Anderson Bizzocchi e Elidio Sanna. As esquetes mais famosas do grupo, como Santa Ceia e O Coiso, tiveram milhões de visualizações na internet por meio do canal oficial da companhia no Youtube. Em 2021, os Barbixas inauguraram seu clube de comédia em São Paulo, como forma de impulsionar a cena da comédia na pandemia.



SERVIÇO

O Grande Desencontro

Data: neste domingo (24), às 18h

Local: Teatro Rio Vermelho, Rua 4, 1400, Centro

Ingressos: Entre R$ 40 e R$ 140 (bilheteria digital ou Livraria Leitura do Goiânia Shopping)

Informações: 993119322 ou @culturadoriso



Gargalhadas do além

Uma ajuda do além para tirar a monotonia de um casamento é a premissa do espetáculo de comédia Antes Só que Mal Assombrado, do diretor Rogério Franco, e que será apresentado neste sábado (23), no Teatro Sesi. Com texto assinado por Lurimar Viana e com as atrizes Ana Julia Bongiovani e Luciene Cunha e os atores Alexandre Luz e Valdir Ramos no elenco, a peça apresenta uma história de humor sobre os relacionamentos em crise.

O enredo do espetáculo se passa nos anos 1970, quando Gilda pede a separação de seu marido, o folgado Gilberto. Diante de tal notícia, desesperado, ele exige que Deus resolva a sua situação. O pedido é atendido: seu primo Afrânio, desencarnado, vem com a missão de ajudá-lo a recuperar a esposa.

SERVIÇO

Antes Só que Mal Assombrado

Data: neste sábado (23), às 20h

Local: Teatro Sesi, Av. João Leite, 1013, Santa Genoveva

Ingressos: a partir de R$ 30

Informações: 32690800