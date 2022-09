Como parte da programação que homenageia Antolinda Baia, o Estrelas do Araguaia leva à cidade de Goiás o encerramento do projeto que tem como mensagem a preservação do rio que Tia Tó tanto amava. O show será neste sábado (10), às 20h, em frente ao Museu Casa de Cora Coralina. O evento aberto ao público, com apresentação dos cantores Marcelo Barra e Grace Carvalho.



O projeto realiza, anualmente, atividades artísticas e palestras ecológicas nos acampamentos e praças públicas de cidades que fazem parte do Vale do Araguaia. Neste ano, o Estrelas do Araguaia passou por 15 localidades no mês de julho, durante a primeira etapa. Na segunda etapa, iniciada em setembro, cidades como Aruanã, Itacaiú (Britânia), Bandeirantes (Nova Crixás) e, por fim, a cidade de Goiás foram as escolhidas para as ações de conscientização.



“O povo ficou dois anos em pandemia, o povo voltou com saudade do Araguaia”, disse o organizador do projeto Sergei Cruvinel ao comemorar os 23 acampamentos e praças públicas que receberam shows de artistas como Maria Eugênia, Cláudia Vieira, além de Marcelo Barro e Grace Carvalho. Algo inédito para o Estrelas do Araguaia, que em edições anteriores realizava apresentações gratuitas em 6 a 8 acampamentos.



Para o show deste sábado (10), que encerra a série de apresentações iniciadas no dia 3 de setembro, o cantor e compositor Marcelo Barra, que ficou conhecido pela música "Araguaia", promete um repertório repleto da romantismo presente no estilo voz e violão, mas com toques de samba e músicas alegres. Já a ex-participante do The Voice Brasil Grace Carvalho promete um show de música popular brasileira, com repertório recheado de samba..

SERVIÇO

Show Estrelas do Araguaia com Marcelo Barra e Grace Carvalho

Quando: sábado (10/9)

Horário: 20h

Local: em frente ao museu da Casa de Cora Coralina

Evento aberto ao público

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)