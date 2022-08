Escolha o seu hit preferido! A banda mineira Skank promete apresentar todos os grandes sucessos na “Turnê de Despedida”, que desembarca em Goiânia no dia 1º de outubro. O show da banda mineira será em palco montado na Esplanada do Oscar Niemeyer. Os ingressos limitados já estão disponíveis no site alphatickets.com.br, a partir de R$ 70 (nas opções de meia entrada).

A “Turnê da Despedida” celebra a história de uma das bandas de pop-rock nacional mais queridas dos anos 1990 antes de sua separação por tempo indeterminado. O desafio, de acordo com os músicos, é encaixar num mesmo roteiro tudo que já deixaram gravado no coração do público.

No set list, Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti passearão por canções distribuídas em 30 anos de história, em nove álbuns de estúdio. Clássicos como “Garota Nacional”, “Jackie Tequila”, “Vou deixar”, “Partida de Futebol”, “Algo parecido” e a nova “Simplesmente” estão garantidos.

Teoricamente, esta será a última oportunidade que os fãs terão de assistir a Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) tocando seus clássicos, juntos, num mesmo palco. A banda anunciou a separação motivada pelos desejos individuais de experimentar novos caminhos – musicais e pessoais. “Sem brigas, sem decadência, sem barracos públicos e sem descartar a possibilidade de reuniões futuras”, diz o comunicado.

SERVIÇO

Show do Skank - “Turnê de Despedida”

Quando: 1/10

Local: Esplanada do Oscar Niemeyer, Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 - Goiânia

Abertura dos portões: 19h

Início do Show: 21h30

Preços: a partir de R$70 (+ Taxas)

Site de vendas: www.alphatickets.com.br