O luto de uma mulher que perde seu companheiro para a Covid-19. Esse é o tema abordado pelo solo circense “Ausência” que estreia neste sábado (05/03) no canal do Youtube da Companhia Corpo na Contramão, às 20h. Estrelado por Lua Barreto, o solo abre a agenda de uma série de eventos que o grupo artístico irá oferecer gratuitamente ao público no mês de março.



No domingo (06/03), às 14h, Thaisa Santoth oferecerá uma oficina presencial de dança circular no Espaço Esparta Arte e Cultura. Nesta oficina, dedicada apenas a mulheres, a artista conduzirá vivências de conexão e empoderamento através de meditação ativa e dança circular sagrada, despertando o poder do sagrado feminino. "Dançando, podemos favorecer a alegria, espontaneidade, leveza, serenidade, beleza, paz e amorosidade diante da vida”, comenta Santoth.

Já no dia 19 de março, a programação segue com uma oficina virtual de gestão cultural voltada para mulheres, às 15h, na plataforma Zoom. Ministrada por Lua Barreto, a aula irá abordar como escrever um projeto cultural e viabilizar uma produção, tanto a partir de editais públicos quanto com iniciativas próprias.

O grupo encerra a programação com o ensaio do espetáculo “Interfaces Aéreas”. Estrelado por Cauê Marques, o trabalho artístico deve ser estrelado ainda neste ano, e o público poderá conferir o ensaio no dia 31 de março, às 20h, no Esparta Arte e Cultura. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Companhia Corpo na Contramão oferece programação gratuita no mês de março

Solo “Ausência”, com Lua Barreto

Quando: sábado (05/03)

Horário: 20h

Transmissão: Canal do YouTube da Cia Corpo na Contramão

Oficina de danças circulares

Quando: domingo (06/03)

Horário: 14h

Local: Sede da Companhia Corpo na Contramão

Endereço: Rua da Astéria qd 82 lt 21 casa 01 Jardim Atlântico

Oficina de gestão cultural para mulheres

Quando: 19 de março

Horário: 15h

Online pelo zoom

Ensaio aberto de “Interfaces”

Quando: 31 de março

Horário: 20h

Local: Sede da Companhia Corpo na Contramão

Endereço: Rua da Astéria qd 82 lt 21 casa 01 Jardim Atlântico

Redes sociais: @ciacorpocontramao