Desde a infância, Helena sonha ser cantora e atriz. As dificuldades enfrentadas por ela são grandes, pois a família é contra. Como toda regra tem exceção, a mãe a apoia em uma audição. Toda essa trajetória de desafios na busca para se tornar uma grande artista de musical é o que o público vai poder conferir de perto. O espetáculo Sonhos – o Musical vai ser apresentado neste sábado (27), às 20 horas, e no domingo (28), às 19 horas, no Teatro Escola Basileu França (Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário). A entrada é gratuita – basta garantir o ingresso no Sympla.

Participam da apresentação do musical o Coro Sinfônico Jovem de Goiás, a Banda Sinfônica Jovem de Goiás e a Big Band Basileu França. “A expectativa está a mil. Acho que o trabalho está muito bacana e o público vai gostar demais, pois está tratando de algo que é próprio do ser humano. Todos nós sonhamos! Qualquer pessoa que estiver na plateia tenho certeza que, mesmo que não tenha o sonho de ser artista, vai sair muito inspirada para lutar por aquilo que deseja”, enfatiza o maestro do Coro Sinfônico Jovem de Goiás, Weber Assis.



Sonhos – o Musical foi escrito e é dirigido pela corista Cristyanne Cabral, a preparação musical é do maestro Weber Assis. Os arranjos musicais são de Emanuel Ferreira e Lucas Morais. A regência da Banda Sinfônica Jovem de Goiás é de Gustavo Aprígio e da Big Band Basileu França do Marcos Lincoln. Já a produção é dos alunos da EFG em Artes Basileu França – no total, são 120 integrantes dos grupos sinfônicos da escola envolvidos no projeto.

“A ideia foi da Cristyanne Cabral, que é a idealizadora do projeto. Daí a gente comprou a ideia e ajudei na composição de alguns textos. Juntamos tudo e criamos essa história. Ficou bastante interessante. Sonhos é a história de uma garota muito simples, que quer realmente seguir a carreira como cantora, mas que a família considera que não. É uma história que dialoga com a de muitos artistas”, argumenta Weber Assis.