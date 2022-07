Apresentando Maya (2021), seu mais recente trabalho, o cantor e compositor pernambucano Tagore desembarca em Goiânia neste sábado (2). Ele se apresenta ao lado da banda goiana Preço Sombra, no Shiva Alt Bar, a partir das 21h30. Os ingressos serão vendidos na porta do evento no valor de R$ 15.

De sobrenome Suassuna, Tagore carrega influências artísticas de sua família desde a infância. Em pouco mais de dez anos de carreira, conta com os álbuns de estúdio Movido a Vapor (2014) e Pineal (2016) na discografia, além do EP de estreia Aldeia e dois discos gravados ao vivo, Tagore no Estúdio Showlivre (2016) e Ao Vivo nos Cosmos (2021). Em 2020, lançou o single Drama em parceria com a banda Boogarins.

O show de abertura fica por conta da banda goiana post-rock e shoegaze Preço Sombra, formada em 2018. A casa abre às 12 horas e os ingressos serão vendidos na porta. Comprovante de vacinação será exigido para entrar no evento.

Serviço

Show de Tagore (PE) e Preço Sombra (GO)

Data: sábado (2/7)

Horário: funcionamento da casa das 12h às 1h30 / Shows a partir das 21h30

Onde: Shiva Alt Bar

Endereço: Alameda das Rosas, 1371 - Setor Oeste

Ingressos: R$ 15 (sujeito a alteração)

Comprovante de vacinação obrigatório

Classificação: 18+

Informações: @shiva.altbar (Instagram)