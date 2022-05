O artista plástico Tai Hsuan-An está com a exposição individual Saudações aberta ao público a partir desta quarta-feira (1º), no Museu Frei Confaloni, no Centro Cultural Antiga Estação Ferroviária de Goiânia. A mostra, que fica em cartaz até o dia 15, conta com 28 obras, entre esculturas, objetos e pinturas. A curadoria é assinada pelo galerista e crítico de arte Px Silveira. A mostra fica em exibição de terça a domingo, das 8 às 18 horas, e na quarta-feira (8), Tai promove uma roda de conversa a partir das 16h30.

Saudações quebra um período de quase quatro anos que o artista não realizava uma exposição, período impactado principalmente pela pandemia. A última mostra de Tai, que há 45 anos mora na capital, foi realizada no primeiro semestre de 2018, contando com mais de 360 trabalhos, no Museu de Arte de Sichuan, na China. No mesmo ano, ele levou o projeto para o Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC).

Entre as pinturas e, principalmente, esculturas que compõem a exposição destaca-se a “muralha” composta por 12 elementos equiláteros, tendo em suas superfícies um tratamento pictórico que faz realçar a estética dos dizeres em mandarim. Segundo o artista, “são palavras retiradas de poemas clássicos e pensamentos taoistas, confucionistas e budistas que trazem mensagens que nos fazem refletir sobre a complexa vida humana”.

A paixão pelo meio ambiente é uma das principais características na obra do pintor, que foi aluno de gravura de D.J Oliveira e de Ana Maria Pacheco, uma das artistas goianas com mais destaque na Europa. “A minha obra não é uma representação para mostrar detalhes, como penas, bicos e asas. A intenção é simbolizar a liberdade e mostrar os movimentos. Pouco a pouco fui evoluindo para o que acho o meio ambiente ideal e muitas coisas são inspiradas nos meus sonhos”, destaca Tai.

Tai é um dos nomes mais importantes das artes em Goiás, tendo uma carreira cercada de prêmios e obras em espaços públicos, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Nascido na China, ele chegou ao Brasil em 1965 com os pais. A primeira parada foi numa fazenda no interior de São Paulo e pouco tempo depois mudou-se para a capital paulista, onde formou-se em arquitetura.

A chegada em Goiânia foi em 1977, após sua mulher receber um convite de trabalho. No final da década de 1970, ele se tornou professor do curso de Arquitetura da PUC Goiás, substituindo o italiano frei Nazareno Confaloni (1917-1977), um dos principais nomes da arte moderna em Goiás. Além de artista, é professor universitário de designer e tem livros importantes publicados, entre eles, o dicionário de ideogramas e cultura chinesa para língua portuguesa.



SERVIÇO

Exposição: Saudações

Artista: Tai Hsuan-An

Abertura: quarta-feira (1º), com visitação até o dia 15, das 8 às 18 horas

Local: Centro Cultural Antiga Estação Ferroviária de Goiânia – Praça do Trabalhador, Centro

Entrada franca

Informações: 99974-0091