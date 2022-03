A Banda Juvenil de Goiânia apresenta, nesta terça-feira (19/3), o concerto Alma Latina. Com participação do trompetista Alan Peixoto como solista e com regência do maestro Regis Jayme, o programa leva ao palco do Teatro Goiânia obras originais e arranjos para bandas sinfônicas de clássicos da música latina. A apresentação terá início às 20h e a entrada é gratuita.

De acordo com o regente titular da banda juvenil, Regis Jayme, a escolha de canções latinas para o repertório tem como objetivo levar ao público um astral positivo. O ritmo, conhecido pela agitação, permite performances animadas e contagiantes.

O acesso do público será limitado e condicionado aos protocolos sanitários vigentes, com público permitido de até 430 espectadores. O Teatro Goiânia abrirá as portas às 19h30 e a admissão será por ordem de chegada. Não é necessário retirar os ingressos antecipadamente.

Quem preferir acompanhar o concerto no conforto de casa poderá assistir a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO) no Youtube. O endereço eletrônico é www.youtube.com/orquestrasinfonicadegoiania.

SERVIÇO

Concerto Alma Latina com a Banda Juvenil de Goiânia

Data: 15 de março de 2022, terça-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia

Entrada gratuita

