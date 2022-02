Magazine Teatro Goiânia recebe espetáculo "Love, Love, Love" Peça de humor do Grupo 3 conta com as interpretações de Débora Falabella, Yara de Novaes, Alexandre Cioletti, Eric Lenate e Mateus Monteiro

O Grupo 3 de Teatro, de São Paulo, estreia no Teatro Goiânia o espetáculo Love, Love, Love nos dias 19 e 20 de fevereiro. Consagrado por público e crítica nacional, a obra de humor conta com as interpretações de Débora Falabella, Yara de Novaes, Alexandre Cioletti, Eric Lenate e Mateus Monteiro.No sábado (19/2), o público poderá participar de um bate-papo após...