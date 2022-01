O Teatro Goiânia é palco, nesta quarta-feira (26/01), de um concerto da Orquestra Camerata Filarmônica de Goiás, sob regência do maestro Alessandro Borgomanero. A atração é parte do projeto itinerante Musicalidades – Música nas Cidades Goianas, com entrada gratuita, às 20 horas.



Uma produção do Instituto Rizzo de cultura e meio ambiente, o projeto está percorrendo, desde dezembro do ano passado, 11 cidades do interior de Goiás, além de Goiânia. Na mesma semana da apresentação da orquestra, cada localidade recebe oficinas voltadas para alunos da rede pública de ensino, de modo a proporcionar uma imersão no universo da música com professores especializados. A iniciativa conta com patrocínio do Banco do Brasil e do Governo Federal.



“A Intenção é proporcionar espetáculos de música clássica em cidades que normalmente não têm acesso a este tipo de evento”, explica Novaes.



No mês de dezembro, o Musicalidades teve como palco a cidades de Goiás, durante as comemorações dos 20 anos do título de Patrimônio Histórico da Humanidade, na semana do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). Também percorreu os municípios de Luziânia, Jaraguá. A programação segue até o mês de fevereiro, circulando em diversas partes do Estado, com encerramento programado para acontecer em Pires do Rio.



Além do público presencial, que poderá participar das apresentações gratuitas nas cidades, os poderão ser apreciados de forma virtual. As apresentações serão transmitidos por meio dos perfis do Instituto Rizzo nas redes sociais (Instagram e Facebook), bem como no canal do Instituto no Youtube.



Para obter o ingresso para algum dos eventos previstos no calendário, o interessado deve entrar nas redes sociais do Instituto Rizzo ( Facebbbok e Instagram) ou no site www. institutorizzo. com.