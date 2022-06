Sucesso entre bilheterias e streamings em musical infantil da Disney, a história da família Madrigal está adaptada para as peças teatrais. Com emoção e muitos ensinamentos, o espetáculo 'Encanto' será apresentado neste sábado (11/6), no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. O público poderá assistir às apresentações nos seguintes horários: 15h e 17h. Os ingressos estão à venda, no site Ticketou, entre R$40 e R$80. Também podem ser adquirido fisicamente na Komiketo Sanduicheria e na Bilheteria do local.

Mirabel Madrigal precisou assumir sua identidade mesmo quando ela não tinha dom, que a tornava diferente de todos os membros da família, pois cada um deles tinha um. A animação ambientada na Colômbia, conta a história da mágica familiar que enfrenta um desafio para manter o poder vivo. Quando a magia acaba e rachaduras aparecem nas paredes, um adolescente parece ser o único a notar. Poderes ou não, Mirabel está determinada a salvar sua família!

Baseado no filme, a peça teatral abordará com uma linguagem leve e adequada a importância de respeitar o próximo. A experiência promete encantar o público. O espetáculo é uma realização da Magia Produções, com mais de 10 anos de atuação no segmento de espetáculos infantis.

SERVIÇO

Espetáculo Encanto em Goiânia

Quando: sábado (11/6)

Sessões: Às 15h e 17h

Local: Teatro Madre Esperança Garrido (Av. Contorno, 241 - St. Central, Goiânia - GO, 74055-140)

Vendas online - Sessão das 15h:

https://www.ticketou.com/encanto-no-teatro-15:00-hrs

Sessão 17h:

https://www.ticketou.com/encanto-no-teatro-17:00-hrs-

Postos de Vendas físicos: - Komiketo T4 (Av. T-4, 6000 - Serrinha)

- Bilheteria do Teatro (Somente no dia do evento)

Informações: (62)99924-5800 (Telefone e Whatsapp)

Valor do Ingressos: R$40 (meia) / R$ 80 (Inteira) – Com Poltronas marcadas e limitadas.

Meia entrada: (crianças de 2 a 12 anos e estudantes e idosos mediante apresentação de documento que comprove a idade ou benefício)

Crianças não pagam até 24 meses de idade (2 anos), pagam a partir de 24 meses e um dia.