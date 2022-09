Filé mignon a parmegiana, carpaccio acompanhado de uma cervejinha, diversos tipos de sanduíche, poke, hot filadélfia. Também têm opções para quem prefere a sobremesa e o cafezinho. A Temporada Gourmet do Goiânia Shopping lança a sua nova edição nesta quinta-feira (22), oferecendo cardápios especiais a preços únicos até o dia 2 de outubro.

Entre restaurantes, lanchonetes, cafeterias e empórios, os estabelecimentos participantes possuem itens do menu com valores promocionais. São 24 opções diferentes nesta temporada, divididas em quatro categorias. Os restaurantes Outback, Cheesehouse, Paris 6 e Ankai Seleto têm pratos com preço fixo especial de R$ 59,90. Na praça de alimentação, pratos e combos saem a R$ 29,90. Já nas cafeterias, o valor único é de R$ 15,90. Os empórios do centro de compras também entram na temporada, com itens a R$ 99,90.

O prato da vez do restaurante Cheesehouse é a parmegiana toscana, disponível apenas no jantar, entre 17h e 22h. Nele, o filé mignon a parmegiana leva molho e mix de queijos gratinado e é acompanhado de risoto piemontese com pepperoni e batata condimentada. No Outback, o combo da edição dá direito a uma entrada, um chicken on the barbie (peito de frango grelhado em chama aberta, servido com molho barbecue) e uma bebida refil.

Quem passa pela praça de alimentação pode escolher entre 14 opções, entre elas o espaguete ao molho gorgonzola acompanhado de filé de tilápia, no Peixe na Rede. O Max Sushi oferece uma porção de hot filadélfia + um refrigerante de lata e a Pizza Hut separou até sobremesa: o combo conta com uma fatia de pizza, um refrigerante 300 ml e um slider (mini pizza) de brigadeiro. Todos os pratos e combos da praça saem a R$ 29,90.

Leia também:

- Confira a receita do King Air, sanduíche com queijo empanado

- Burguer Time: veja os vencedores do festival que elegeu os melhores sanduíches de Goiânia

Para quem é fã de um docinho acompanhado de café, a The Cookies and Brownies reservou um café mocha + um brownie tradicional para a temporada. Para um lanche rápido, a Havanna disponibiliza uma empanada e uma soda italiana a preço promocional. Já nos empórios, o espumante Aura Rosa sai por R$ 99,90 no estabelecimento 067 Vinhos; pelo mesmo valor, é possível levar o combo do empório Trás os Montes para cozinhar em casa, que conta com molho de tomate, massa tipo fettuccine, suco de uva e doce de leite.

Confira todos os pratos, combos e produtos ofertados nesta edição da Temporada Gourmet:

Restaurantes – valor fixo de R$ 59,90

Ankai Seleto

1 trio carpaccio + cerveja Spaten 355ml

Outback

1 entrada + chicken on the barbie + bebida refil

Chessehouse

1 parmegiana toscana (válido das 17h às 22h)

Paris 6

1 prato Nando Rodrigues

Praça de Alimentação – valor fixo de R$ 29,90

Pizza Hut

1 fatia + 1 refri 300ml+ 1 slider brigadeiro

Komiketo Sanduicheria

1 komiketo 30 anos + 1 refri ou 1 suco de laranja 300ml

ou 1 parmegiana de filé de frango empanado + 1 refri ou 1 suco de laranja 300ml

Bapi

1 penne grill frango + 1 suco + mini salada de frutas

Toshca Arabian

1 toshca + 1 suco de laranja 300ml

Max Sushi

1 porção de hot filadélfia + 1 refrigerante lata

Sofilie

1 fettuccine amatriciana + 1 refrigerante lata

ou 1 fettuccine molho branco e frango + 1 refrigerante lata

ou 1 pizza individual lombardia + 1 refrigerante lata

Bob's

1 double cheese + refri refil + 1 batata média + 1 sundae

Fon Pin

1 arroz com shoyu e carne + 1 refrigerante lata

Poke Nihoa

1 mini poke + 1 smoothie kiki

Peixe na Rede

1 espaguete ao molho gorgonzola + 1 filé de tilápia

QG

1 galinha com mandioca frita + 1 refrigerante 500ml + 1 combo 3 miniqueijo

Cafeterias e docerias – valor fixo de R$ 15,90

Popcorn Gourmet

2 cones

Barrè Doces Saudáveis

1 picolé de banana com caramelo

ou 1 fatia de torta prestígio

Havanna

1 empanada + 1 soda italiana

The Cookies and Brownies

1 café mocha + 1 brownie tradicional

Milklandia

1 barra milka peanut caramelo 90g

Casa Bauducco

1 fatia de panetone ou pandoro + 1 café espresso

ou café carioca

The Waffle King

1 waffle de liege + creme de avelã + nuts

Dunkin Donuts

1 copo de mini donuts + 1 café coado tradicional P

Kopenhagen

1 café espresso + acompanhamento

Ice Falu Roll

1 casquinha

Bubblekill

1 chá hibisco grande + frutose + bubble à escolha

Empórios – valor fixo de R$ 99,90

067 Vinhos

1 espumante Aura Rosa