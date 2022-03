Steak de filé mignon ao molho de mostarda em grãos, carbonara cremoso com duo de queijo, wrap de frango em folha de couve. Esses são só alguns dos pratos que irão compor a Temporada Gourmet de 2022. Entre os dias 28 de março e 10 de abril, restaurantes e cafeterias no Goiânia Shopping irão oferecer cardápios únicos a preços acessíveis.

Com o objetivo de incentivar os clientes a descobrirem novos sabores e explorarem opções gastronômicas no shopping, o evento estabeleceu preços fixos para o menu dos estabelecimentos. Os restaurantes Cheese House, Paris 6, Ankai e Outback terão cardápio especial a R$ 59,90. Na praça de alimentação, os pratos e combos terão valor promocional de R$ 25,90. Já as cafeterias irão oferecer produtos por R$ 10,90

O prato escolhido do Paris 6 é o ‘Gil do Vigor’, um lançamento do restaurante que consiste em steak de filé mignon ao molho de mostarda em grãos, acompanhado de arroz com alho e batatas fritas. Fillipe Melo, gestor da unidade de Goiânia, espera que o evento gastronômico encoraja o público a experimentar essa nova opção no menu do Paris 6. “Nós temos uma expectativa bem alta em relação a Temporada Gourmet do Goiânia Shopping, é uma temporada que sempre movimenta muito o restaurante. Então, sempre traz um público muito legal para a loja e também é uma oportunidade do nosso público conhecer um prato novo”, diz ao O POPULAR.

Pensando em atingir os estudantes que almoçam no shopping, o Poke Ninhoa reservou o combo de Pokito de frango, um wrap de frango no pão folha ou couve, e suco de laranja para a temporada. O prato será servido pelo preço de R$ 25,90. “É uma pegada bem saudável, uma alimentação que te enche bastante, mas que te deixa bem”, explica Mauro Bueno, sócio proprietário do restaurante.

A Temporada Gourmet 2022 traz também uma programação musical. Nos dias 29 de março e 05 de abril, a cantora e compositora Yas Guimarães será atração principal. Já nos dias 31 de março e 7 de abril, será a vez dos ritmos de pagode e forró ao som do cantor Rodrigo Mendes. As apresentações acontecerão sempre às 19h, na praça de alimentação.

Além disso, a cada R$ 300 em operações de alimentação (com o valor mínimo de R$ 10,90) poderá ser trocado por um kit de três pimentas Mendez. O cliente poderá trocar as notas fiscais pelo kit no balcão que estará no Piso 2, em frente do quiosque da Tea Shop.

Confira os demais pratos ofertados durante a Temporada Gourmet.



Restaurantes – Valor fixo de R$ 59,90

Ankai

Combo Low Carb: 27 peças (5 sashimis salmão, 5 sashimis salmão black, 5 sashimis atum, 5 sashimis tilápia, 5 gunkans salmão e cream cheese e 2 niguiris salmão e kani).

Cheese House

Spaguetti Carbonara: Carbonara Cremoso com Duo de Queijos (parmesão e grana padano, bacon caramelizado e crocante de filé mignon). Valor será válido das 18h às 23h.

Paris 6

Steak Frites Au Poivre À L'Ancienne Et Riz Blanc À "Gil do Vigor": Steak Filé Mignon ao Molho de Mostarda em Grãos, acompanhado de arroz e batatas fritas.

Outback

Salada Caeser do Lunch + Ribs Rice + Aussie Cake

Praça de Alimentação – Valor fixo de R$ 25,90

Bobs

Trio Big Bob de Frango + Sundae

Bapi

Risoto da Casa + Suco de Abacaxi 300 ml

Fon Pin

Self-Service 470 g

Giraffas

Churrasquito de Bisteca + Sundae

Jah do Açaí

1 Pote de Açaí 360 ml com 3 Toppings (leite em pó + granola + banana) *Montado pelo colaborador

Komiketo

Opção 1 - Sanduíche Bombom + Batata Média + Refrigerante 300 ml

Opção 2 - Frango à Parmegiana + Refrigerante 300 ml

Opção 3 - Prato Bisteca + Refrigerante 300 ml

Max Sushi

1 Porção de Hot Filadélfia (10 unidades)

Poke Nihoa

Pokit: Combo de Pokito de Frango (vulgo wrap) + Suco Natural de Laranja 300 ml

Peixe na Rede

Filé de Tilápia Grelhado + Suco Natural de Laranja ou Limão

Pizza Hut

1 Super Fatia (sabores: Calabresa, Brasileira, Frango & Requeijão, Napolitana ou Marguerita) + 1 Porção de Breadsticks Pepperoni + 1 Refrigerante 300 ml + 1 Hut Cup

QG Pastéis

Filé de Frango com quatro acompanhamentos

Spoleto

Opção 1 - Massa Carbonara + Bebida

Opção 2 - Massa Bambini + Bebida

Subway

Frango Teriak + Cook + Bebida 300 ml

Toshca

1 Toshca (carne ou queijo) + Suco Laranja 300 ml

Cafeterias – Valor fixo de R$ 10,90

Popcorn

1 Cone de Pipocas gourmet (sabor à escolha)

Bubblekill

1 Ice Coffe (bebida à base de leite com café que acompanha pérolas de tapioca negra mastigáveis (pobá) ou bolinhas de alga marinha nos sabores iogurte ou chocolate)

Casa Bauducco

1 Fatia de Panetone + Café Espresso

Havanna

1 Pão de Queijo + Café Espresso

Jah do Açaí

1 Paleta Recheada + 1 Paleta Frutada (sabores disponíveis no dia)

Kekala

1 Picolé nos sabores Morango (recheio leite moça e cobertura chocolate branco) ou Chocolate (picolé leitissimo, recheio chocolate ao leite e cobertura chocolate ao leite)

Kopenhagen

Opção 1 - Café + BB Soul

Opção 2 - Café + MiniAlfajor

The Waffle King

Opção 1 - 1 Waffle de Liege com o Açúcar de Confeiteiro + Café Espresso

Opção 2 - Milkshake 400 ml ( creme de avelã, doce de leite, ovomaltine, morango ou cappuccino)

Tea Shop

1 Chá 400 ml (quente ou gelado) + 1 Fatia de Bolo (disponível no dia)