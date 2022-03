Yorrana Maia (estagiária do GJC com convênio com a PUC-GO)

Redação O POPULAR Yorrana Maia (estagiária do GJC com convênio com a PUC-GO)

Uma noite com samba rock, axé, pop rock e sertanejo. Isso é o que garante a banda Duni e a dupla Huerto e Murilo, que finalizam a programação de carnaval do Belíssimo Botequim. As apresentações ocorrem nesta terça-feira (01/03), a partir das 15h.

No último dia de carnaval, a banda Duni, formada por João Pedro e Thais Miziara, trará sucessos do samba rock, axé e pop rock, às 15h. João Pedro, tendo iniciado carreira musical com 16 anos, era a segunda voz da dupla João Pedro e Waldemar, que decidiu encerrar a parceria em 2017. Já a dupla dos cantores e compositores Walas Huerto e Murilo Ricky se apresenta a partir das 19h.

O bar realizou um happy hour na sexta-feira (25) com pop rock, feijoada ao som de pagode no sábado (26), e show de axé no domingo (27). Além disso, Anna Júlia, participante da última edição do programa The Voice Brasil (Rede Globo), apresentou seu repertório musical de pop rock e sertanejo, na última segunda-feira (28).

SERVIÇO

Último dia do Carnaval no Belíssimo Botequim

Quando: terça-feira (01º/03)

Horário: Duni (axé, pop rock e samba rock), às 15h, e Huerto e Murilo (sertanejo), às 19H

Endereço: Av. Albert Einstein, nº 290, Sala 02, Qd 11 Lt 16, Jardim da Luz

Mais informações: (62) 3645-6831

@belissimo_go