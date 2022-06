O cantor de música cristã contemporânea Leonardo Gonçalves é a atração da noite desta terça-feira (21), no Teatro Sesi. A apresentação, programada para as 21 horas, integra o projeto Terça no Teatro, desenvolvida numa parceria entre TV Anhanguera e Sesi.



Leonardo tem um repertório de músicas religiosas, misturando ritmos como a soul music, o folk e até o pop. Em 2021, foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum cristão em língua portuguesa. Sua carreira teve início aos 15 anos, em 1994, com a participação em coral e banda evangélicas. Seis anos depois, passou a seguir carreira solo, tendo já gravado vários discos.



Os ingressos para o show custam R$ 60 (a inteira) e R$ 30 (meia-entrada e meia solidária). O Teatro Sesi fica na Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva.