O Test volta a Goiânia após mais de três anos e faz show na próxima terça-feira (6), no Furna, no centro da capital. O duo paulistano de grindcore é atração principal do evento que comemora o aniversário de um ano do Morbus Zine, a partir das 19h30. A abertura será da banda goiana Zeugma e haverá exibição do documentário Um Disco Normal, que registrou o processo de gravação do novo álbum do Test, previsto para 2023.

João Kombi (guitarra e vocal) e Barata (bateria) prometem levar sua música experimental e contra qualquer convenção novamente ao público goianiense e tocar muitas faixas de Disco Normal de um jeito mais cru. O álbum teve processo de gravação diferente de tudo. “O conceito dele foi explorar diversas formas de gravação, usando até espaços públicos como estúdio, algo que nunca havíamos feito antes”, conta João.

Acostumado a tocar tanto na rua, em apresentações em espaços públicos e na porta de eventos, quanto em locais mais convencionais, o Test tem 12 anos de estrada (foi formado em 2010), três discos lançados e mais de 700 shows feitos. Faz a quinta apresentação em Goiânia e segue com a vontade de inovar intacta.

“O que mais mudou foi nossa vontade de fazer coisas diferentes do que é o comum no nosso estilo. Isso tanto nas músicas quanto nos shows, lugares que a gente toca e outros artistas com que a gente divide o palco”, diz Barata.

A versatilidade é uma das características da banda. “Hoje em dia, pode-se dizer que a gente circula em todos os circuitos musicais, desde MPB até eletrônico. O público, hoje em dia, é eclético, os curadores que estão mais ou menos uns 40 anos atrasados”, dispara João.

O show no Furna será praticamente único. “O show inteiro é quase todo de músicas novas, já mostrando bem o disco novo. Elas estão bem cruas. Vai ser legal tocar em Goiânia agora, com elas cruas, e daqui um tempo, já com elas bem amadurecidas. Quem ver esses dois shows, vai perceber bem a diferença de um para o outro”, explica Barata, cuja bateria é velocíssima, intensa e hipnótica.

“A gente não trabalha muito as músicas antes de gravar, são pouquíssimos ensaios antes do registro final. As músicas vão sendo lapidadas naturalmente nas turnês”, diz João.

O show do Test ocorre em momento especial porque vem pouco depois de uma turnê nos Estados Unidos, a quinta da banda, e inserido na tour nacional Leite de Pedra. Após 12 anos de banda, João Kombi e Barata atingiram o objetivo de levar o Test a todos os estados brasileiros.

“Tocar em todos os estados do Brasil é um sonho que nesta turnê vai se realizar. Nesta sexta, dia 2, a gente toca em Boa Vista, Roraima, e lá é o único estado que falta para a gente ter tocado em todos os estados daqui”, diz Barata.

A turnê nos Estados Unidos, de pouco mais de um mês entre agosto e setembro, é comemorada por João e Barata. “Foi muito legal, foi nossa quinta turnê por lá e fico feliz em ser a única banda de grindcore brasileira a ter feito isso. Já tocamos em tudo quanto é tipo de show, mas, nessa tour, foi mais em clubes tradicionais mesmo”, diz João.

Barata lembra os perrengues, normais para um duo adepto do “faça você mesmo”, avesso a qualquer tipo de pompa e que quer levar o som ao máximo de lugares e pessoas possível.

“A cada vez, a gente sente uma melhora, tanto na recepção quanto na quantidade de pessoas que vão ver a gente. O maior perrengue é o investimento que a gente tem que fazer, por causa da relação dólar/real. Se qualquer coisa desse errado por lá, o prejuízo ia ser muito grande. Mas, de resto, tudo lá é mais fácil, desde a facilidade em conseguir equipamento para tocar, quanto para fazer qualquer merchandising, mesmo em cima da hora. A gente foi muito bem recebido, com um suporte sensacional das duas bandas que fizeram a turnê com a gente por lá, Ixias e Escuela Grind”, conta o baterista.

A apresentação do Test marca a comemoração de um ano do Morbus Zine, página goiana no Instagram (@morbus_zine) dedicada à cobertura da cena death metal/grindcore, com resenhas de discos e shows. O evento conta também com a organização de Müquifü Cultural e Rala Crew.



Banda utiliza espaços públicos como estúdio



João Kombi e Barata gravaram o quarto disco do Test, que será lançado em 2023, em espaços públicos, ao ar livre, em lugares totalmente inusitados. O processo foi todo registrado e está no documentário Um Disco Normal, que será exibido nesta terça-feira (6) antes dos shows, no Furna, centro de Goiânia.



O documentário mostra como os instrumentos e sons foram capturados em locais nada convencionais, como numa pista de skate ou debaixo de um viaduto movimentado. Em alguns casos, as pessoas que estavam nesses espaços no momento da gravação deram uma forcinha gravando vocais e sons que estarão no disco.



O filme tem direção de João Kombi, que é guitarra e voz do Test, e Tomás Moreira. A obra foi exibida pela primeira vez na Cinemateca Brasileira, em junho, na 14ª edição do festival audiovisual In-Edit Brasil. João Kombi considera importante ter exibido o filme na Cinemateca Brasileira, mas também entende “que esses espaços públicos têm a obrigação de apoiar de alguma forma”.



A ideia do projeto surgiu para que se tornasse um material de divulgação do disco na internet, já que Disco Normal será lançado apenas em formato físico e não estará em qualquer streaming. “Mas acabou tomando uma proporção maior do que tínhamos planejado. Queríamos mostrar o processo de gravação do disco, que teve muitas experimentações”, conta João Kombi.



Barata, sempre uma referência inequívoca pelo modo de tocar bateria no Test, elogia a potência criativa do colega de banda. “Quase todas as ideias da banda quem tem é o João. Ele fica 24 horas por dia pensando em coisas diferentes pra fazer na banda, é impressionante. Espero que continuem falando de mim, mas que falem muito mais do quanto o João é criativo e uma pessoa não conformada, que quer sempre inovar. É um privilégio muito grande participar dessas ideias todas que ele tem.”