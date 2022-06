As irmãs e cantoras Tetê Espíndola e Alzira E. se apresentam na noite desta segunda-feira (27), a partir das 19 horas, no Teatro Goiânia. O show inaugura a programação da Brasileirado - Ocupação de Cultura Popular Brasileira, que leva apresentações musicais, teatro, circo, dança, cinema, exposições e oficinas para o teatro e Vila Cultural Cora Coralina até o dia 27 de julho. A entrada é gratuita.

As irmãs apresentam no palco do Teatro Goiânia o show 'Recuerdos', onde Tetê e Alzira fazem releituras de canções tradicionais pantaneiras que fazem parte de suas memórias de infância em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Ao longo de um mês, a ocupação artística recebe ainda artistas locais, regionais e nacionais, com programação de classificação livre para todas as idades. Estão na programação nomes como Antônio Nóbrega (SP/PE), Rosane Almeida (SP), Giramundo (MG), Juraildes da Cruz (GO), Chapéu Di Paia (GO), Cabloco Roxo (GO), Passarinhos do Cerrado (GO), Viola Progressiva (DF), Antônio Meira (SP), CIA de Teatro Nu Escuro (GO), CIA Carne Língua (SP), Grupo Bastet (GO), Teatro Destinatário (GO) e outros.

SERVIÇO

Ocupação Brasileirado - show com Tetê Espíndola e Alzira E.

Quando: 27 de junho (segunda-feira)

Horário: 19 horas

Onde: Teatro Goiânia - Rua 23, 252, Setor Central

Ingressos: entrada gratuita

Informações: @brasileirado.cultura (Instagram)