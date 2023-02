Exclusivo. Goiânia está na rota da turnê comemorativa do disco Calmino Palmero da banda americana The Calling. O show será no dia 13 de maio, no Centro de Convenções da PUC-GO, com abertura dos portões às 20 horas. É a primeira apresentação dos roqueiros californianos na capital. Os ingressos são limitados e já estão à venda no site ingressos.biz/thecallinggoiania. Os valores vão de R$ 90 + taxa de R$ 13,50 (meia-entrada) até R$ 300 + taxa de R$ 45 (open bar).

A turnê, bastante aguardada pelos fãs brasileiros, estava marcada inicialmente para dezembro de 2022 no Brasil e passaria apenas por oito cidades, caso de São Luís, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. No entanto, segundo comunicado oficial da banda nas suas redes sociais, o motivo do adiamento foi por conta de “problemas logísticos”. A estreia dos shows será na capital maranhense no dia 28 de abril.

Formado por Aaron Kamin (guitarra), Alex Band (vocal), Sean Woolstenhulme (guitarra), Billy Mohler (baixo) e Nate Wood (bateria), o The Calling começou em San Fernando Valley, na Califórnia, EUA, quando Aaron Kamin e Alex Band se conheceram em 1995. A formação oficial foi em 1999 e o primeiro disco lançado foi Calmino Palmero, que completou em julho de 2021 duas décadas. A celebração no período não foi possível por conta da pandemia.

Leia também:

- Confira dez exposições com entrada gratuita em Goiânia

- Música de álbum póstumo de Marília Mendonça bate 100 milhões de visualizações no YouTube

Camino Palmero traz alguns dos grandes hits do The Calling. No Brasil, o álbum chegou a ser certificado à época com Disco de Platina, pelos mais de 125 mil exemplares vendidos, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD). O maior sucesso do projeto e hino da banda até hoje é Wherever You Will Go. A canção embalou a trilha sonora da novela Coração de Estudante, em 2002, da Globo, tema dos protagonistas Edu (Fábio Assunção) e Clara (Helena Ranaldi).

Mundialmente, o álbum vendeu mais de cinco milhões de cópias e foi lançado com 14 composições que falam sobre amor, relações, términos e traições. Além de Wherever You Will Go, Camino Palmeno traz ainda outras músicas que foram tocadas à exaustão em rádios, como Adrienne, Things Don’t Always Turn Out That Way, Unstoppable, Stigmatized e Final Answer. O sucesso do disco colocou a banda The Calling em evidência assim como as donas dos hits de rock radiofônicos do início dos anos 2000, como Matchbox Twenty, Train e Fastball.

Em 2002, os roqueiros partiram em turnê mundial, fazendo shows e sendo bem aceitos pela crítica especializada. O The Calling ganhou o Prêmio de Artista Revelação no EMA e no ano seguinte o prêmio de melhor banda da rádio NJR. Em 2004, lançaram o novo álbum batizado de Two e Aaron deixa a parte visual do grupo, mas continua na produção e composição de músicas. Os integrantes deram uma pausa em 2005 e retornaram com reformulações em 2013. Alex Band revelou que o motivo foi o diagnóstico de Parkinson. “Tive uma recuperação milagrosa e, por isso, voltei. Sou um lutador”, disse ele.



SERVIÇO

Show: The Calling - Camino Palmero - 20th Anniversary Tour

Data: sábado, dia 13 de maio de 2023

Horário: abertura da casa às 20 horas, início do show às 22h

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás - Campus II / Avenida Engler, 507, Setor Jardim Mariliza, Goiânia

Ingressos: De R$ 90 até R$ 300 (Camarote open bar) – valores de 1º lote

Informações: www.ingressos.biz/thecallinggoiania ou www.alphatickets.com.br