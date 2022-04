A festa “The Sun Party” chega a 2ª edição neste fim de semana, no Palácio Monte Líbano, em Goiânia. Com atrações da música pop e com presenças ilustres como o DJ e cantor Pedro Sampaio, o agito será neste sábado (2/4), a partir das 17h, e domingo (3/4), a partir das 8h.

Os DJs Topo, Calixto, Projeto Enjoy completam o line up do evento “open air” junto com outros artistas, que terá 15 horas de duração. A celebração contará com megaprodução, pirotecnia e efeitos especiais sincronizados.



Os ingressos estão disponíveis no site ticketou, na Flávio's Calçados e Garibaldi Bar & Restaurante. A venda de bebidas e comidas no local será terceirizada.

SERVIÇO

The Sun Party

Data e Horário: Sábado (2/4) às 17h e Domingo (3/4) às 8h

Local: Palácio Monte Líbano - Av. Santa Rita Qd Área, 0 - Jardim Petrópolis, Goiânia

Estacionamento terceirizado e interno no local.

Ingressos: Site https://www.ticketou.com/the-sun / Flávio´s Calçados / Garibaldi Bar & Restaurante / Murilo Faria (62) 99248-5659



(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)